- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 251
Profit Trade:
1 472 (65.39%)
Loss Trade:
779 (34.61%)
Best Trade:
107.66 USD
Worst Trade:
-54.39 USD
Profitto lordo:
7 467.43 USD (553 808 pips)
Perdita lorda:
-5 298.80 USD (470 498 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (170.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
312.98 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.36%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
4.48
Long Trade:
1 152 (51.18%)
Short Trade:
1 099 (48.82%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
5.07 USD
Perdita media:
-6.80 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-250.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-352.53 USD (13)
Crescita mensile:
4.66%
Previsione annuale:
56.57%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.39 USD
Massimale:
484.61 USD (16.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.47% (412.11 USD)
Per equità:
15.43% (552.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1037
|AUDCAD
|1027
|EURUSD
|185
|XAUUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|776
|AUDCAD
|1.4K
|EURUSD
|-11
|XAUUSD
|12
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|26K
|AUDCAD
|62K
|EURUSD
|-4.4K
|XAUUSD
|59
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +107.66 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +170.21 USD
Massima perdita consecutiva: -250.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 194
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.02 × 45
|
VantageInternational-Live 9
|0.03 × 117
|
ECMarkets-Live02
|0.06 × 49
|
ICTrading-Live29
|0.11 × 179
|
STARTRADERINTL-Live
|0.14 × 21
|
FusionMarkets-Live 2
|0.15 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|0.18 × 76
|
Exness-Real7
|0.27 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.38 × 733
|
Exness-Real28
|0.41 × 39
|
ICMarketsSC-Live31
|0.42 × 472
|
BlueberryMarkets-Live
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 98
81 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
保守者2000一倍即可，月200左右
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
208%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
84
91%
2 251
65%
100%
1.40
0.96
USD
USD
48%
1:500