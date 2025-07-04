SegnaliSezioni
Li Bin Zhao

Xidaduo

Li Bin Zhao
0 recensioni
Affidabilità
84 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 208%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 251
Profit Trade:
1 472 (65.39%)
Loss Trade:
779 (34.61%)
Best Trade:
107.66 USD
Worst Trade:
-54.39 USD
Profitto lordo:
7 467.43 USD (553 808 pips)
Perdita lorda:
-5 298.80 USD (470 498 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (170.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
312.98 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.36%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
4.48
Long Trade:
1 152 (51.18%)
Short Trade:
1 099 (48.82%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
5.07 USD
Perdita media:
-6.80 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-250.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-352.53 USD (13)
Crescita mensile:
4.66%
Previsione annuale:
56.57%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.39 USD
Massimale:
484.61 USD (16.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.47% (412.11 USD)
Per equità:
15.43% (552.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 1037
AUDCAD 1027
EURUSD 185
XAUUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 776
AUDCAD 1.4K
EURUSD -11
XAUUSD 12
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 26K
AUDCAD 62K
EURUSD -4.4K
XAUUSD 59
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +107.66 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +170.21 USD
Massima perdita consecutiva: -250.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 194
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.02 × 45
VantageInternational-Live 9
0.03 × 117
ECMarkets-Live02
0.06 × 49
ICTrading-Live29
0.11 × 179
STARTRADERINTL-Live
0.14 × 21
FusionMarkets-Live 2
0.15 × 34
ICMarketsSC-Live16
0.18 × 76
Exness-Real7
0.27 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.38 × 733
Exness-Real28
0.41 × 39
ICMarketsSC-Live31
0.42 × 472
BlueberryMarkets-Live
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 98
81 più
保守者2000一倍即可，月200左右


Non ci sono recensioni
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.06 23:03
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.10 08:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.06 15:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
