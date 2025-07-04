SinyallerBölümler
Jusuf Budianto

Fxpod Flow

Jusuf Budianto
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
35 (47.94%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (52.05%)
En iyi işlem:
75.58 USD
En kötü işlem:
-52.08 USD
Brüt kâr:
614.97 USD (6 041 pips)
Brüt zarar:
-570.29 USD (15 175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (109.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
257.87 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
52.03%
Maks. mevduat yükü:
7.21%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
67 (91.78%)
Satış işlemleri:
6 (8.22%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
17.57 USD
Ortalama zarar:
-15.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-379.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-379.50 USD (10)
Aylık büyüme:
-12.12%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.73 USD
Maksimum:
438.86 USD (12.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.60% (438.86 USD)
Varlığa göre:
32.45% (1 089.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 17
AUDUSD 15
USDCAD 14
EURUSD 10
USDCHF 9
archived 4
GBPUSD 2
USDJPY 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD -387
AUDUSD 109
USDCAD -27
EURUSD 84
USDCHF 83
archived 174
GBPUSD 5
USDJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD -8.4K
AUDUSD 585
USDCAD -2.6K
EURUSD 278
USDCHF 449
archived 0
GBPUSD 246
USDJPY 279
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.58 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +109.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -379.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
DooFintech-Live 5
0.00 × 36
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 4
Exness-Real11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 27
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.00 × 17
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 40
FTMO-Server3
0.00 × 13
229 daha fazla...
follow d1 trend

entry, average down and take profit by expert advisor

stop loss manual 30 %


İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 16:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 04:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 13:48
No swaps are charged
2025.08.05 13:48
No swaps are charged
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fxpod Flow
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
3K
USD
12
93%
73
47%
52%
1.07
0.61
USD
32%
1:500
Kopyala

