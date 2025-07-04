- Büyüme
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
35 (47.94%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (52.05%)
En iyi işlem:
75.58 USD
En kötü işlem:
-52.08 USD
Brüt kâr:
614.97 USD (6 041 pips)
Brüt zarar:
-570.29 USD (15 175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (109.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
257.87 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
52.03%
Maks. mevduat yükü:
7.21%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
67 (91.78%)
Satış işlemleri:
6 (8.22%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
17.57 USD
Ortalama zarar:
-15.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-379.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-379.50 USD (10)
Aylık büyüme:
-12.12%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.73 USD
Maksimum:
438.86 USD (12.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.60% (438.86 USD)
Varlığa göre:
32.45% (1 089.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|17
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|14
|EURUSD
|10
|USDCHF
|9
|archived
|4
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|-387
|AUDUSD
|109
|USDCAD
|-27
|EURUSD
|84
|USDCHF
|83
|archived
|174
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|-8.4K
|AUDUSD
|585
|USDCAD
|-2.6K
|EURUSD
|278
|USDCHF
|449
|archived
|0
|GBPUSD
|246
|USDJPY
|279
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +75.58 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +109.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -379.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 36
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 4
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 17
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 40
|
FTMO-Server3
|0.00 × 13
follow d1 trend
entry, average down and take profit by expert advisor
stop loss manual 30 %
