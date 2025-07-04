- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
35 (47.94%)
Loss Trade:
38 (52.05%)
Best Trade:
75.58 USD
Worst Trade:
-52.08 USD
Profitto lordo:
614.97 USD (6 041 pips)
Perdita lorda:
-570.29 USD (15 175 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (109.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
257.87 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
53.37%
Massimo carico di deposito:
7.21%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
67 (91.78%)
Short Trade:
6 (8.22%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
17.57 USD
Perdita media:
-15.01 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-379.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-379.50 USD (10)
Crescita mensile:
-12.12%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.73 USD
Massimale:
438.86 USD (12.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.60% (438.86 USD)
Per equità:
32.45% (1 089.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|17
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|14
|EURUSD
|10
|USDCHF
|9
|archived
|4
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|-387
|AUDUSD
|109
|USDCAD
|-27
|EURUSD
|84
|USDCHF
|83
|archived
|174
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|-8.4K
|AUDUSD
|585
|USDCAD
|-2.6K
|EURUSD
|278
|USDCHF
|449
|archived
|0
|GBPUSD
|246
|USDJPY
|279
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.58 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +109.71 USD
Massima perdita consecutiva: -379.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 36
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 4
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 17
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 40
|
FTMO-Server3
|0.00 × 13
follow d1 trend
entry, average down and take profit by expert advisor
stop loss manual 30 %
follow d1 trend
entry, average down and take profit by expert advisor
stop loss manual 30 %
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
12
93%
73
47%
53%
1.07
0.61
USD
USD
32%
1:500