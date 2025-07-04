SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fxpod Flow
Jusuf Budianto

Fxpod Flow

Jusuf Budianto
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
35 (47.94%)
Loss Trade:
38 (52.05%)
Best Trade:
75.58 USD
Worst Trade:
-52.08 USD
Profitto lordo:
614.97 USD (6 041 pips)
Perdita lorda:
-570.29 USD (15 175 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (109.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
257.87 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
53.37%
Massimo carico di deposito:
7.21%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
67 (91.78%)
Short Trade:
6 (8.22%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
17.57 USD
Perdita media:
-15.01 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-379.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-379.50 USD (10)
Crescita mensile:
-12.12%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.73 USD
Massimale:
438.86 USD (12.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.60% (438.86 USD)
Per equità:
32.45% (1 089.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 17
AUDUSD 15
USDCAD 14
EURUSD 10
USDCHF 9
archived 4
GBPUSD 2
USDJPY 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD -387
AUDUSD 109
USDCAD -27
EURUSD 84
USDCHF 83
archived 174
GBPUSD 5
USDJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD -8.4K
AUDUSD 585
USDCAD -2.6K
EURUSD 278
USDCHF 449
archived 0
GBPUSD 246
USDJPY 279
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.58 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +109.71 USD
Massima perdita consecutiva: -379.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
DooFintech-Live 5
0.00 × 36
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 4
Exness-Real11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 27
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 6
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.00 × 17
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 40
FTMO-Server3
0.00 × 13
229 più
follow d1 trend

entry, average down and take profit by expert advisor

stop loss manual 30 %


Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 16:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 04:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 13:48
No swaps are charged
2025.08.05 13:48
No swaps are charged
2025.08.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fxpod Flow
30USD al mese
1%
0
0
USD
3K
USD
12
93%
73
47%
53%
1.07
0.61
USD
32%
1:500
Copia

