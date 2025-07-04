SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fxpod Flow
Jusuf Budianto

Fxpod Flow

Jusuf Budianto
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
35 (47.94%)
Perte trades:
38 (52.05%)
Meilleure transaction:
75.58 USD
Pire transaction:
-52.08 USD
Bénéfice brut:
614.97 USD (6 041 pips)
Perte brute:
-570.29 USD (15 175 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (109.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
257.87 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
53.37%
Charge de dépôt maximale:
7.21%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
0.10
Longs trades:
67 (91.78%)
Courts trades:
6 (8.22%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.61 USD
Bénéfice moyen:
17.57 USD
Perte moyenne:
-15.01 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-379.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-379.50 USD (10)
Croissance mensuelle:
-12.12%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.73 USD
Maximal:
438.86 USD (12.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.60% (438.86 USD)
Par fonds propres:
32.45% (1 089.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 17
AUDUSD 15
USDCAD 14
EURUSD 10
USDCHF 9
archived 4
GBPUSD 2
USDJPY 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD -387
AUDUSD 109
USDCAD -27
EURUSD 84
USDCHF 83
archived 174
GBPUSD 5
USDJPY 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD -8.4K
AUDUSD 585
USDCAD -2.6K
EURUSD 278
USDCHF 449
archived 0
GBPUSD 246
USDJPY 279
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +75.58 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +109.71 USD
Perte consécutive maximale: -379.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

follow d1 trend

entry, average down and take profit by expert advisor

stop loss manual 30 %


Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fxpod Flow
30 USD par mois
1%
0
0
USD
3K
USD
12
93%
73
47%
53%
1.07
0.61
USD
32%
1:500
Copier

