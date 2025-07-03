- Büyüme
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
60 (78.94%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (21.05%)
En iyi işlem:
545.49 USD
En kötü işlem:
-42.25 USD
Brüt kâr:
1 560.84 USD (16 179 pips)
Brüt zarar:
-228.18 USD (4 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (762.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
762.04 USD (16)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
65.98%
Maks. mevduat yükü:
8.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.38
Alış işlemleri:
38 (50.00%)
Satış işlemleri:
38 (50.00%)
Kâr faktörü:
6.84
Beklenen getiri:
17.54 USD
Ortalama kâr:
26.01 USD
Ortalama zarar:
-14.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-99.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.62 USD (3)
Aylık büyüme:
16.22%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
99.62 USD (3.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.05% (99.62 USD)
Varlığa göre:
22.87% (480.77 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +545.49 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +762.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 19
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
first entry by manual, follow d1 trend
average down and take profit by expert advisor
stop loss manual 30 %
