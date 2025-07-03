- Crescita
Trade:
76
Profit Trade:
60 (78.94%)
Loss Trade:
16 (21.05%)
Best Trade:
545.49 USD
Worst Trade:
-42.25 USD
Profitto lordo:
1 560.84 USD (16 179 pips)
Perdita lorda:
-228.18 USD (4 508 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (762.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
762.04 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
65.98%
Massimo carico di deposito:
8.90%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.38
Long Trade:
38 (50.00%)
Short Trade:
38 (50.00%)
Fattore di profitto:
6.84
Profitto previsto:
17.54 USD
Profitto medio:
26.01 USD
Perdita media:
-14.26 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-99.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.62 USD (3)
Crescita mensile:
15.91%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
99.62 USD (3.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.05% (99.62 USD)
Per equità:
22.87% (480.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|75
|archived
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|787
|archived
|545
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|12K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +545.49 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +762.04 USD
Massima perdita consecutiva: -99.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 19
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
first entry by manual, follow d1 trend
average down and take profit by expert advisor
stop loss manual 30 %
