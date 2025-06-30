- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
330
Kârla kapanan işlemler:
228 (69.09%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (30.91%)
En iyi işlem:
26.21 USD
En kötü işlem:
-29.94 USD
Brüt kâr:
1 832.61 USD (84 537 pips)
Brüt zarar:
-619.52 USD (27 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (201.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.27 USD (28)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
98.90%
Maks. mevduat yükü:
8.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.43
Alış işlemleri:
330 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
3.68 USD
Ortalama kâr:
8.04 USD
Ortalama zarar:
-6.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-38.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.63 USD (4)
Aylık büyüme:
9.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.56 USD
Maksimum:
78.63 USD (2.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.09% (78.63 USD)
Varlığa göre:
31.26% (755.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|198
|EURJPY
|132
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|848
|EURJPY
|365
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|39K
|EURJPY
|18K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.21 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +201.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 4
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 16
LionSight-RealServer
|0.00 × 22
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
HantecMarketsLtd-Server4
|0.00 × 21
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 22
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
FxBrew-Live
|0.00 × 1
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 206
IronFXBM-Real9
|0.00 × 2
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 10
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 19
Exness-Real9
|0.00 × 30
DooPrime-Live 2
|0.00 × 12
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 25
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 21
IronFXBM-Real4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 67
FXTRADING.com-Live
|0.00 × 14
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 54
CharterprimeAU-Live
|0.00 × 2
QtradeFX-Live2
|0.00 × 2
GKFXPrime-Live-1
|0.00 × 132
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
67%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
13
100%
330
69%
99%
2.95
3.68
USD
USD
31%
1:500