- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
330
Profit Trade:
228 (69.09%)
Loss Trade:
102 (30.91%)
Best Trade:
26.21 USD
Worst Trade:
-29.94 USD
Profitto lordo:
1 832.61 USD (84 537 pips)
Perdita lorda:
-619.52 USD (27 914 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (201.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.27 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
98.90%
Massimo carico di deposito:
8.57%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
15.43
Long Trade:
330 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
3.68 USD
Profitto medio:
8.04 USD
Perdita media:
-6.07 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-38.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.63 USD (4)
Crescita mensile:
9.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.56 USD
Massimale:
78.63 USD (2.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.09% (78.63 USD)
Per equità:
31.26% (755.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|198
|EURJPY
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|848
|EURJPY
|365
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|39K
|EURJPY
|18K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.21 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +201.27 USD
Massima perdita consecutiva: -38.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 4
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 16
|
LionSight-RealServer
|0.00 × 22
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
HantecMarketsLtd-Server4
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 22
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
FxBrew-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 206
|
IronFXBM-Real9
|0.00 × 2
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 10
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 19
|
Exness-Real9
|0.00 × 30
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 12
|
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 21
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 67
|
FXTRADING.com-Live
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 54
|
CharterprimeAU-Live
|0.00 × 2
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 2
|
GKFXPrime-Live-1
|0.00 × 132
647 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
67%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
13
100%
330
69%
99%
2.95
3.68
USD
USD
31%
1:500