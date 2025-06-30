SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Stready Growth25
Purnomo Hadi Saputro

Stready Growth25

Purnomo Hadi Saputro
0 inceleme
Güvenilirlik
91 hafta
0 / 0 USD
30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 153%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
540
Kârla kapanan işlemler:
368 (68.14%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (31.85%)
En iyi işlem:
57.01 USD
En kötü işlem:
-20.61 USD
Brüt kâr:
732.59 USD (51 921 pips)
Brüt zarar:
-442.82 USD (37 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (14.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.63 USD (14)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
73.67%
Maks. mevduat yükü:
26.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.21
Alış işlemleri:
247 (45.74%)
Satış işlemleri:
293 (54.26%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
1.99 USD
Ortalama zarar:
-2.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-5.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.25 USD (5)
Aylık büyüme:
3.35%
Yıllık tahmin:
40.66%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.46 USD
Maksimum:
90.25 USD (26.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.81% (90.25 USD)
Varlığa göre:
54.63% (252.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 146
EURUSD 139
AUDCAD 130
EURGBP 90
USDCAD 13
GBPUSD 8
EURNZD 7
XAUUSD 4
EURAUD 2
XAUEUR 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 127
EURUSD 21
AUDCAD 104
EURGBP 11
USDCAD 9
GBPUSD 6
EURNZD 3
XAUUSD 7
EURAUD -1
XAUEUR 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 7.1K
EURUSD -733
AUDCAD 6.7K
EURGBP -1.6K
USDCAD 1.4K
GBPUSD 630
EURNZD 515
XAUUSD 713
EURAUD -197
XAUEUR 300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.01 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +14.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live05
0.32 × 65
VantageFXInternational-Live 6
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.60 × 160
TMGM.TradeMax-Live2
0.61 × 310
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 1463
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.75 × 120
ICMarketsSC-Live15
0.87 × 116
ICMarkets-Live16
0.91 × 125
ICMarketsSC-Live24
0.97 × 18668
RoboForex-Prime
1.00 × 2
Exness-Real9
1.01 × 79
ICMarketsSC-Live06
1.09 × 2437
FusionMarkets-Live
1.12 × 178
191 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 07:34
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 3.84% of days out of 547 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stready Growth25
Ayda 30 USD
153%
0
0
USD
469
USD
91
98%
540
68%
74%
1.65
0.54
USD
55%
1:500
