- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
540
Kârla kapanan işlemler:
368 (68.14%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (31.85%)
En iyi işlem:
57.01 USD
En kötü işlem:
-20.61 USD
Brüt kâr:
732.59 USD (51 921 pips)
Brüt zarar:
-442.82 USD (37 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (14.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.63 USD (14)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
73.67%
Maks. mevduat yükü:
26.73%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.21
Alış işlemleri:
247 (45.74%)
Satış işlemleri:
293 (54.26%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
1.99 USD
Ortalama zarar:
-2.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-5.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.25 USD (5)
Aylık büyüme:
3.35%
Yıllık tahmin:
40.66%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.46 USD
Maksimum:
90.25 USD (26.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.81% (90.25 USD)
Varlığa göre:
54.63% (252.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|146
|EURUSD
|139
|AUDCAD
|130
|EURGBP
|90
|USDCAD
|13
|GBPUSD
|8
|EURNZD
|7
|XAUUSD
|4
|EURAUD
|2
|XAUEUR
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|127
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|104
|EURGBP
|11
|USDCAD
|9
|GBPUSD
|6
|EURNZD
|3
|XAUUSD
|7
|EURAUD
|-1
|XAUEUR
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|7.1K
|EURUSD
|-733
|AUDCAD
|6.7K
|EURGBP
|-1.6K
|USDCAD
|1.4K
|GBPUSD
|630
|EURNZD
|515
|XAUUSD
|713
|EURAUD
|-197
|XAUEUR
|300
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.01 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +14.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live05
|0.32 × 65
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.60 × 160
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.61 × 310
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 1463
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.75 × 120
|
ICMarketsSC-Live15
|0.87 × 116
|
ICMarkets-Live16
|0.91 × 125
|
ICMarketsSC-Live24
|0.97 × 18668
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 2
|
Exness-Real9
|1.01 × 79
|
ICMarketsSC-Live06
|1.09 × 2437
|
FusionMarkets-Live
|1.12 × 178
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
153%
0
0
USD
USD
469
USD
USD
91
98%
540
68%
74%
1.65
0.54
USD
USD
55%
1:500