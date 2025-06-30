SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Stready Growth25
Purnomo Hadi Saputro

Stready Growth25

Purnomo Hadi Saputro
0 recensioni
Affidabilità
91 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 153%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
540
Profit Trade:
368 (68.14%)
Loss Trade:
172 (31.85%)
Best Trade:
57.01 USD
Worst Trade:
-20.61 USD
Profitto lordo:
732.59 USD (51 921 pips)
Perdita lorda:
-442.82 USD (37 214 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (14.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.63 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
73.67%
Massimo carico di deposito:
26.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.21
Long Trade:
247 (45.74%)
Short Trade:
293 (54.26%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
-2.57 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-5.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.25 USD (5)
Crescita mensile:
3.35%
Previsione annuale:
40.66%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.46 USD
Massimale:
90.25 USD (26.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.81% (90.25 USD)
Per equità:
54.63% (252.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 146
EURUSD 139
AUDCAD 130
EURGBP 90
USDCAD 13
GBPUSD 8
EURNZD 7
XAUUSD 4
EURAUD 2
XAUEUR 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 127
EURUSD 21
AUDCAD 104
EURGBP 11
USDCAD 9
GBPUSD 6
EURNZD 3
XAUUSD 7
EURAUD -1
XAUEUR 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 7.1K
EURUSD -733
AUDCAD 6.7K
EURGBP -1.6K
USDCAD 1.4K
GBPUSD 630
EURNZD 515
XAUUSD 713
EURAUD -197
XAUEUR 300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.01 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +14.03 USD
Massima perdita consecutiva: -5.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live05
0.32 × 65
VantageFXInternational-Live 6
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.60 × 160
TMGM.TradeMax-Live2
0.61 × 310
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 1463
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.75 × 120
ICMarketsSC-Live15
0.87 × 116
ICMarkets-Live16
0.91 × 125
ICMarketsSC-Live24
0.97 × 18668
RoboForex-Prime
1.00 × 2
Exness-Real9
1.01 × 79
ICMarketsSC-Live06
1.09 × 2437
FusionMarkets-Live
1.12 × 178
191 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 07:34
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 3.84% of days out of 547 days of the signal's entire lifetime.
