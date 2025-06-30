- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
540
Profit Trade:
368 (68.14%)
Loss Trade:
172 (31.85%)
Best Trade:
57.01 USD
Worst Trade:
-20.61 USD
Profitto lordo:
732.59 USD (51 921 pips)
Perdita lorda:
-442.82 USD (37 214 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (14.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.63 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
73.67%
Massimo carico di deposito:
26.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.21
Long Trade:
247 (45.74%)
Short Trade:
293 (54.26%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
-2.57 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-5.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.25 USD (5)
Crescita mensile:
3.35%
Previsione annuale:
40.66%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.46 USD
Massimale:
90.25 USD (26.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.81% (90.25 USD)
Per equità:
54.63% (252.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|146
|EURUSD
|139
|AUDCAD
|130
|EURGBP
|90
|USDCAD
|13
|GBPUSD
|8
|EURNZD
|7
|XAUUSD
|4
|EURAUD
|2
|XAUEUR
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|127
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|104
|EURGBP
|11
|USDCAD
|9
|GBPUSD
|6
|EURNZD
|3
|XAUUSD
|7
|EURAUD
|-1
|XAUEUR
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|7.1K
|EURUSD
|-733
|AUDCAD
|6.7K
|EURGBP
|-1.6K
|USDCAD
|1.4K
|GBPUSD
|630
|EURNZD
|515
|XAUUSD
|713
|EURAUD
|-197
|XAUEUR
|300
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.01 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +14.03 USD
Massima perdita consecutiva: -5.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live05
|0.32 × 65
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.60 × 160
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.61 × 310
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 1463
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.75 × 120
|
ICMarketsSC-Live15
|0.87 × 116
|
ICMarkets-Live16
|0.91 × 125
|
ICMarketsSC-Live24
|0.97 × 18668
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 2
|
Exness-Real9
|1.01 × 79
|
ICMarketsSC-Live06
|1.09 × 2437
|
FusionMarkets-Live
|1.12 × 178
191 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
153%
0
0
USD
USD
469
USD
USD
91
98%
540
68%
74%
1.65
0.54
USD
USD
55%
1:500