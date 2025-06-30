SignauxSections
Purnomo Hadi Saputro

Stready Growth25

Purnomo Hadi Saputro
0 avis
Fiabilité
91 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 153%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
540
Bénéfice trades:
368 (68.14%)
Perte trades:
172 (31.85%)
Meilleure transaction:
57.01 USD
Pire transaction:
-20.61 USD
Bénéfice brut:
732.59 USD (51 921 pips)
Perte brute:
-442.82 USD (37 214 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (14.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
83.63 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
73.67%
Charge de dépôt maximale:
26.73%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.21
Longs trades:
247 (45.74%)
Courts trades:
293 (54.26%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
0.54 USD
Bénéfice moyen:
1.99 USD
Perte moyenne:
-2.57 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-5.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-90.25 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.35%
Prévision annuelle:
40.66%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.46 USD
Maximal:
90.25 USD (26.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.81% (90.25 USD)
Par fonds propres:
54.63% (252.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 146
EURUSD 139
AUDCAD 130
EURGBP 90
USDCAD 13
GBPUSD 8
EURNZD 7
XAUUSD 4
EURAUD 2
XAUEUR 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 127
EURUSD 21
AUDCAD 104
EURGBP 11
USDCAD 9
GBPUSD 6
EURNZD 3
XAUUSD 7
EURAUD -1
XAUEUR 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 7.1K
EURUSD -733
AUDCAD 6.7K
EURGBP -1.6K
USDCAD 1.4K
GBPUSD 630
EURNZD 515
XAUUSD 713
EURAUD -197
XAUEUR 300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.01 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +14.03 USD
Perte consécutive maximale: -5.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live05
0.32 × 65
VantageFXInternational-Live 6
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.60 × 160
TMGM.TradeMax-Live2
0.61 × 310
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 1463
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.75 × 120
ICMarketsSC-Live15
0.87 × 116
ICMarkets-Live16
0.91 × 125
ICMarketsSC-Live24
0.97 × 18668
RoboForex-Prime
1.00 × 2
Exness-Real9
1.01 × 79
ICMarketsSC-Live06
1.09 × 2437
FusionMarkets-Live
1.12 × 178
191 plus...
Aucun avis
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 07:34
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 3.84% of days out of 547 days of the signal's entire lifetime.
