Ioannidis Alexandre Anatolevitch

TheKing

Ioannidis Alexandre Anatolevitch
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 544
Kârla kapanan işlemler:
1 948 (76.57%)
Zararla kapanan işlemler:
596 (23.43%)
En iyi işlem:
136.28 USD
En kötü işlem:
-372.07 USD
Brüt kâr:
35 135.84 USD (239 561 pips)
Brüt zarar:
-24 205.66 USD (143 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (692.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 575.84 USD (24)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
91.40%
Maks. mevduat yükü:
35.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
128
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
1 206 (47.41%)
Satış işlemleri:
1 338 (52.59%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
4.30 USD
Ortalama kâr:
18.04 USD
Ortalama zarar:
-40.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
58 (-8 251.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 251.83 USD (58)
Aylık büyüme:
-2.89%
Yıllık tahmin:
-35.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9 386.10 USD (7.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.83% (9 367.69 USD)
Varlığa göre:
7.08% (8 428.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1110
EURUSD 641
USDCAD 264
USDCHF 199
USDSGD 156
AUDUSD 94
NZDUSD 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 4.7K
EURUSD 4.3K
USDCAD 514
USDCHF 1.2K
USDSGD 600
AUDUSD 91
NZDUSD -495
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 42K
EURUSD 34K
USDCAD 7.4K
USDCHF 7K
USDSGD 6.1K
AUDUSD 1.4K
NZDUSD -2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +136.28 USD
En kötü işlem: -372 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 58
Maksimum ardışık kâr: +692.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 251.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.09 15:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 11:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 17:13
Share of trading days is too low
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 17:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 16:13
Share of trading days is too low
2025.07.01 16:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 15:13
Share of trading days is too low
2025.07.01 15:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 14:06
Share of trading days is too low
2025.07.01 14:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 13:06
Share of trading days is too low
2025.07.01 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.29 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.29 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
