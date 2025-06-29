SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TheKing
Ioannidis Alexandre Anatolevitch

TheKing

Ioannidis Alexandre Anatolevitch
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 544
Profit Trade:
1 948 (76.57%)
Loss Trade:
596 (23.43%)
Best Trade:
136.28 USD
Worst Trade:
-372.07 USD
Profitto lordo:
35 135.84 USD (239 561 pips)
Perdita lorda:
-24 205.66 USD (143 727 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (692.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 575.84 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
91.40%
Massimo carico di deposito:
35.12%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
128
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
1 206 (47.41%)
Short Trade:
1 338 (52.59%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
4.30 USD
Profitto medio:
18.04 USD
Perdita media:
-40.61 USD
Massime perdite consecutive:
58 (-8 251.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 251.83 USD (58)
Crescita mensile:
-2.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9 386.10 USD (7.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.83% (9 367.69 USD)
Per equità:
7.08% (8 428.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1110
EURUSD 641
USDCAD 264
USDCHF 199
USDSGD 156
AUDUSD 94
NZDUSD 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 4.7K
EURUSD 4.3K
USDCAD 514
USDCHF 1.2K
USDSGD 600
AUDUSD 91
NZDUSD -495
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 42K
EURUSD 34K
USDCAD 7.4K
USDCHF 7K
USDSGD 6.1K
AUDUSD 1.4K
NZDUSD -2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +136.28 USD
Worst Trade: -372 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 58
Massimo profitto consecutivo: +692.62 USD
Massima perdita consecutiva: -8 251.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.09 15:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 11:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 17:13
Share of trading days is too low
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 17:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 16:13
Share of trading days is too low
2025.07.01 16:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 15:13
Share of trading days is too low
2025.07.01 15:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 14:06
Share of trading days is too low
2025.07.01 14:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 13:06
Share of trading days is too low
2025.07.01 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.29 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.29 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
