Ioannidis Alexandre Anatolevitch

TheKing

Ioannidis Alexandre Anatolevitch
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 528
Bénéfice trades:
1 936 (76.58%)
Perte trades:
592 (23.42%)
Meilleure transaction:
136.28 USD
Pire transaction:
-372.07 USD
Bénéfice brut:
34 842.19 USD (237 631 pips)
Perte brute:
-24 035.81 USD (142 708 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (692.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 575.84 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
91.40%
Charge de dépôt maximale:
35.12%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
124
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
1.15
Longs trades:
1 191 (47.11%)
Courts trades:
1 337 (52.89%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
4.27 USD
Bénéfice moyen:
18.00 USD
Perte moyenne:
-40.60 USD
Pertes consécutives maximales:
58 (-8 251.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 251.83 USD (58)
Croissance mensuelle:
-2.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9 386.10 USD (7.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.83% (9 367.69 USD)
Par fonds propres:
7.08% (8 428.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1098
EURUSD 638
USDCAD 264
USDCHF 198
USDSGD 156
AUDUSD 94
NZDUSD 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 4.6K
EURUSD 4.3K
USDCAD 514
USDCHF 1.2K
USDSGD 600
AUDUSD 91
NZDUSD -495
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 42K
EURUSD 34K
USDCAD 7.4K
USDCHF 6.9K
USDSGD 6.1K
AUDUSD 1.4K
NZDUSD -2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +136.28 USD
Pire transaction: -372 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 58
Bénéfice consécutif maximal: +692.62 USD
Perte consécutive maximale: -8 251.83 USD

2025.09.09 15:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 11:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 17:13
Share of trading days is too low
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 17:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 16:13
Share of trading days is too low
2025.07.01 16:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 15:13
Share of trading days is too low
2025.07.01 15:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 14:06
Share of trading days is too low
2025.07.01 14:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 13:06
Share of trading days is too low
2025.07.01 13:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.29 14:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 14:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 14:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.29 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
