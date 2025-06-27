SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WIN25
Gui Jiang Zhao

WIN25

Gui Jiang Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
101 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 73%
ECMarkets-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 562
Kârla kapanan işlemler:
844 (54.03%)
Zararla kapanan işlemler:
718 (45.97%)
En iyi işlem:
19 002.82 USD
En kötü işlem:
-6 065.28 USD
Brüt kâr:
406 588.03 USD (69 238 pips)
Brüt zarar:
-299 452.40 USD (46 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (38 244.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38 244.17 USD (14)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
1.14%
Maks. mevduat yükü:
16.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
855 (54.74%)
Satış işlemleri:
707 (45.26%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
68.59 USD
Ortalama kâr:
481.74 USD
Ortalama zarar:
-417.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-97.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 821.95 USD (2)
Aylık büyüme:
26.76%
Yıllık tahmin:
324.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
252.00 USD
Maksimum:
37 498.38 USD (36.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.63% (37 498.38 USD)
Varlığa göre:
4.92% (4 096.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1562
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 107K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19 002.82 USD
En kötü işlem: -6 065 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +38 244.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ECMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 152
RoboForex-ECN-2
1.00 × 1
DooPrime-Live 4
1.73 × 11
FPMarketsSC-Live4
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.22 × 9
Exness-Real2
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
6.03 × 60
FusionMarkets-Live
6.06 × 17
Pepperstone-Demo01
6.44 × 9
ICMarketsEU-Live28
7.11 × 830
ICMarketsSC-Live32
7.42 × 26
ICMarketsSC-Live18
8.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
9.33 × 9
RoboForex-ProCent-6
10.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
10.00 × 1
FxPro.com-Real08
10.11 × 165
ICMarketsSC-Live09
10.75 × 28
FortunePrimeGlobal-Live
11.00 × 1
Exness-Real
12.50 × 2
5 daha fazla...
欢迎关注
İnceleme yok
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 12:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 18:58
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.41% of days out of 612 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 18:58
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.27 18:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
