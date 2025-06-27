- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 562
Kârla kapanan işlemler:
844 (54.03%)
Zararla kapanan işlemler:
718 (45.97%)
En iyi işlem:
19 002.82 USD
En kötü işlem:
-6 065.28 USD
Brüt kâr:
406 588.03 USD (69 238 pips)
Brüt zarar:
-299 452.40 USD (46 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (38 244.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38 244.17 USD (14)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
1.14%
Maks. mevduat yükü:
16.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
855 (54.74%)
Satış işlemleri:
707 (45.26%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
68.59 USD
Ortalama kâr:
481.74 USD
Ortalama zarar:
-417.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-97.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 821.95 USD (2)
Aylık büyüme:
26.76%
Yıllık tahmin:
324.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
252.00 USD
Maksimum:
37 498.38 USD (36.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.63% (37 498.38 USD)
Varlığa göre:
4.92% (4 096.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1562
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|107K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19 002.82 USD
En kötü işlem: -6 065 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +38 244.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 152
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|1.73 × 11
|
FPMarketsSC-Live4
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.22 × 9
|
Exness-Real2
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|6.03 × 60
|
FusionMarkets-Live
|6.06 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|6.44 × 9
|
ICMarketsEU-Live28
|7.11 × 830
|
ICMarketsSC-Live32
|7.42 × 26
|
ICMarketsSC-Live18
|8.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|9.33 × 9
|
RoboForex-ProCent-6
|10.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|10.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|10.11 × 165
|
ICMarketsSC-Live09
|10.75 × 28
|
FortunePrimeGlobal-Live
|11.00 × 1
|
Exness-Real
|12.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
73%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
101
100%
1 562
54%
1%
1.35
68.59
USD
USD
37%
1:500