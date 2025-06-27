- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 562
Profit Trade:
844 (54.03%)
Loss Trade:
718 (45.97%)
Best Trade:
19 002.82 USD
Worst Trade:
-6 065.28 USD
Profitto lordo:
406 588.03 USD (69 238 pips)
Perdita lorda:
-299 452.40 USD (46 839 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (38 244.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38 244.17 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
1.14%
Massimo carico di deposito:
16.05%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
855 (54.74%)
Short Trade:
707 (45.26%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
68.59 USD
Profitto medio:
481.74 USD
Perdita media:
-417.06 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-97.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 821.95 USD (2)
Crescita mensile:
21.95%
Previsione annuale:
266.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
252.00 USD
Massimale:
37 498.38 USD (36.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.63% (37 498.38 USD)
Per equità:
4.92% (4 096.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1562
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|107K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19 002.82 USD
Worst Trade: -6 065 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38 244.17 USD
Massima perdita consecutiva: -97.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 152
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|1.73 × 11
|
FPMarketsSC-Live4
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.22 × 9
|
Exness-Real2
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|6.03 × 60
|
FusionMarkets-Live
|6.06 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|6.44 × 9
|
ICMarketsEU-Live28
|7.11 × 830
|
ICMarketsSC-Live32
|7.42 × 26
|
ICMarketsSC-Live18
|8.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|9.33 × 9
|
RoboForex-ProCent-6
|10.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|10.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|10.11 × 165
|
ICMarketsSC-Live09
|10.75 × 28
|
FortunePrimeGlobal-Live
|11.00 × 1
|
Exness-Real
|12.50 × 2
5 più
Non ci sono recensioni
