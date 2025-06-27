SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WIN25
Gui Jiang Zhao

WIN25

Gui Jiang Zhao
0 recensioni
Affidabilità
101 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 73%
ECMarkets-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 562
Profit Trade:
844 (54.03%)
Loss Trade:
718 (45.97%)
Best Trade:
19 002.82 USD
Worst Trade:
-6 065.28 USD
Profitto lordo:
406 588.03 USD (69 238 pips)
Perdita lorda:
-299 452.40 USD (46 839 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (38 244.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38 244.17 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
1.14%
Massimo carico di deposito:
16.05%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
855 (54.74%)
Short Trade:
707 (45.26%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
68.59 USD
Profitto medio:
481.74 USD
Perdita media:
-417.06 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-97.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 821.95 USD (2)
Crescita mensile:
21.95%
Previsione annuale:
266.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
252.00 USD
Massimale:
37 498.38 USD (36.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.63% (37 498.38 USD)
Per equità:
4.92% (4 096.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1562
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 107K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19 002.82 USD
Worst Trade: -6 065 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38 244.17 USD
Massima perdita consecutiva: -97.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ECMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 152
RoboForex-ECN-2
1.00 × 1
DooPrime-Live 4
1.73 × 11
FPMarketsSC-Live4
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.22 × 9
Exness-Real2
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
6.03 × 60
FusionMarkets-Live
6.06 × 17
Pepperstone-Demo01
6.44 × 9
ICMarketsEU-Live28
7.11 × 830
ICMarketsSC-Live32
7.42 × 26
ICMarketsSC-Live18
8.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
9.33 × 9
RoboForex-ProCent-6
10.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
10.00 × 1
FxPro.com-Real08
10.11 × 165
ICMarketsSC-Live09
10.75 × 28
FortunePrimeGlobal-Live
11.00 × 1
Exness-Real
12.50 × 2
5 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
欢迎关注
Non ci sono recensioni
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 12:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 18:58
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.41% of days out of 612 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 18:58
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.27 18:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WIN25
30USD al mese
73%
0
0
USD
110K
USD
101
100%
1 562
54%
1%
1.35
68.59
USD
37%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.