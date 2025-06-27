SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WIN25
Gui Jiang Zhao

WIN25

Gui Jiang Zhao
0 avis
Fiabilité
101 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 73%
ECMarkets-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 562
Bénéfice trades:
844 (54.03%)
Perte trades:
718 (45.97%)
Meilleure transaction:
19 002.82 USD
Pire transaction:
-6 065.28 USD
Bénéfice brut:
406 588.03 USD (69 238 pips)
Perte brute:
-299 452.40 USD (46 839 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (38 244.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38 244.17 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
1.14%
Charge de dépôt maximale:
16.05%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
2.86
Longs trades:
855 (54.74%)
Courts trades:
707 (45.26%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
68.59 USD
Bénéfice moyen:
481.74 USD
Perte moyenne:
-417.06 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-97.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 821.95 USD (2)
Croissance mensuelle:
21.95%
Prévision annuelle:
266.39%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
252.00 USD
Maximal:
37 498.38 USD (36.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.63% (37 498.38 USD)
Par fonds propres:
4.92% (4 096.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1562
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 107K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19 002.82 USD
Pire transaction: -6 065 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +38 244.17 USD
Perte consécutive maximale: -97.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ECMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 152
RoboForex-ECN-2
1.00 × 1
DooPrime-Live 4
1.73 × 11
FPMarketsSC-Live4
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.22 × 9
Exness-Real2
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
6.03 × 60
FusionMarkets-Live
6.06 × 17
Pepperstone-Demo01
6.44 × 9
ICMarketsEU-Live28
7.11 × 830
ICMarketsSC-Live32
7.42 × 26
ICMarketsSC-Live18
8.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
9.33 × 9
RoboForex-ProCent-6
10.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
10.00 × 1
FxPro.com-Real08
10.11 × 165
ICMarketsSC-Live09
10.75 × 28
FortunePrimeGlobal-Live
11.00 × 1
Exness-Real
12.50 × 2
欢迎关注
Aucun avis
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 12:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 18:58
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.41% of days out of 612 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 18:58
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.27 18:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.