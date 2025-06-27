SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ludwig II
Stefan Tittgen

Ludwig II

Stefan Tittgen
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 316%
GlobalPrime-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
321
Kârla kapanan işlemler:
240 (74.76%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (25.23%)
En iyi işlem:
642.65 EUR
En kötü işlem:
-1 337.74 EUR
Brüt kâr:
7 244.38 EUR (84 107 pips)
Brüt zarar:
-3 083.15 EUR (24 434 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (288.34 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 129.20 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
87.48%
Maks. mevduat yükü:
25.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.01
Alış işlemleri:
119 (37.07%)
Satış işlemleri:
202 (62.93%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
12.96 EUR
Ortalama kâr:
30.18 EUR
Ortalama zarar:
-38.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 381.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 381.16 EUR (3)
Aylık büyüme:
20.03%
Yıllık tahmin:
243.04%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.41 EUR
Maksimum:
1 381.16 EUR (34.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.78% (1 381.16 EUR)
Varlığa göre:
72.35% (2 754.31 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 43
GBPUSD 35
GBPJPY 29
AUDUSD 28
USDJPY 23
EURCHF 22
EURAUD 22
USDSGD 17
USDCAD 17
AUDCHF 17
EURJPY 15
USDCHF 14
EURGBP 11
AUDCAD 9
XAUUSD 7
COTTON 6
NOKJPY 2
SOYBEAN 1
AUDNZD 1
NZDUSD 1
COFARA 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 543
GBPUSD 446
GBPJPY 647
AUDUSD 364
USDJPY 540
EURCHF 273
EURAUD 405
USDSGD 120
USDCAD 158
AUDCHF 172
EURJPY 274
USDCHF 139
EURGBP 314
AUDCAD 163
XAUUSD 29
COTTON 18
NOKJPY -13
SOYBEAN 5
AUDNZD 3
NZDUSD 51
COFARA 92
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.1K
GBPUSD 3.9K
GBPJPY 9K
AUDUSD 3.9K
USDJPY 8.5K
EURCHF 2.9K
EURAUD 5.5K
USDSGD 1.9K
USDCAD 2.7K
AUDCHF 1.1K
EURJPY 4.4K
USDCHF 253
EURGBP 2K
AUDCAD 2K
XAUUSD 2.8K
COTTON 2.2K
NOKJPY -97
SOYBEAN 528
AUDNZD 83
NZDUSD 179
COFARA 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +642.65 EUR
En kötü işlem: -1 338 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +288.34 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 381.16 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GlobalPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MBTrading-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live05
0.00 × 8
AxiTrader-US06-Live
0.08 × 12
ICMarkets-Live03
0.18 × 39
Pepperstone-Edge09
0.32 × 91
ICMarkets-Live04
0.37 × 522
Afterprime-Live AP
0.56 × 9
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.60 × 244
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 58
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.68 × 383
ILQAu-A1 Live
0.81 × 1991
Tickmill-Live04
0.86 × 423
GMT-Server
0.87 × 1333
EuromarketFX-Live
0.97 × 35
TitanFX-03
1.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.00 × 11
Pepperstone-Edge06
1.00 × 4
GlobalPrime-Live
1.08 × 10381
ICMarkets-Live02
1.18 × 97
Tickmill-Live
1.32 × 77
52 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 18:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 14:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 03:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 02:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 18:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 01:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 21:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 20:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 14:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 02:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ludwig II
Ayda 30 USD
316%
0
0
USD
6.2K
EUR
17
2%
321
74%
87%
2.34
12.96
EUR
72%
1:500
Kopyala

