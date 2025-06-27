- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
321
Profit Trade:
240 (74.76%)
Loss Trade:
81 (25.23%)
Best Trade:
642.65 EUR
Worst Trade:
-1 337.74 EUR
Profitto lordo:
7 244.38 EUR (84 107 pips)
Perdita lorda:
-3 083.15 EUR (24 434 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (288.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 129.20 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
87.48%
Massimo carico di deposito:
25.82%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.01
Long Trade:
119 (37.07%)
Short Trade:
202 (62.93%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
12.96 EUR
Profitto medio:
30.18 EUR
Perdita media:
-38.06 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-1 381.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 381.16 EUR (3)
Crescita mensile:
21.97%
Previsione annuale:
266.53%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.41 EUR
Massimale:
1 381.16 EUR (34.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.78% (1 381.16 EUR)
Per equità:
72.35% (2 754.31 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|43
|GBPUSD
|35
|GBPJPY
|29
|AUDUSD
|28
|USDJPY
|23
|EURCHF
|22
|EURAUD
|22
|USDSGD
|17
|USDCAD
|17
|AUDCHF
|17
|EURJPY
|15
|USDCHF
|14
|EURGBP
|11
|AUDCAD
|9
|XAUUSD
|7
|COTTON
|6
|NOKJPY
|2
|SOYBEAN
|1
|AUDNZD
|1
|NZDUSD
|1
|COFARA
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|543
|GBPUSD
|446
|GBPJPY
|647
|AUDUSD
|364
|USDJPY
|540
|EURCHF
|273
|EURAUD
|405
|USDSGD
|120
|USDCAD
|158
|AUDCHF
|172
|EURJPY
|274
|USDCHF
|139
|EURGBP
|314
|AUDCAD
|163
|XAUUSD
|29
|COTTON
|18
|NOKJPY
|-13
|SOYBEAN
|5
|AUDNZD
|3
|NZDUSD
|51
|COFARA
|92
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.1K
|GBPUSD
|3.9K
|GBPJPY
|9K
|AUDUSD
|3.9K
|USDJPY
|8.5K
|EURCHF
|2.9K
|EURAUD
|5.5K
|USDSGD
|1.9K
|USDCAD
|2.7K
|AUDCHF
|1.1K
|EURJPY
|4.4K
|USDCHF
|253
|EURGBP
|2K
|AUDCAD
|2K
|XAUUSD
|2.8K
|COTTON
|2.2K
|NOKJPY
|-97
|SOYBEAN
|528
|AUDNZD
|83
|NZDUSD
|179
|COFARA
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +642.65 EUR
Worst Trade: -1 338 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +288.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 381.16 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GlobalPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MBTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 8
|
AxiTrader-US06-Live
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live03
|0.18 × 39
|
Pepperstone-Edge09
|0.32 × 91
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 522
|
Afterprime-Live AP
|0.56 × 9
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.60 × 244
|
ICMarketsSC-Live26
|0.67 × 58
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.68 × 383
|
ILQAu-A1 Live
|0.81 × 1991
|
Tickmill-Live04
|0.86 × 423
|
GMT-Server
|0.87 × 1333
|
EuromarketFX-Live
|0.97 × 35
|
TitanFX-03
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 11
|
Pepperstone-Edge06
|1.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|1.08 × 10381
|
ICMarkets-Live02
|1.18 × 97
|
Tickmill-Live
|1.32 × 77
52 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
316%
0
0
USD
USD
6.2K
EUR
EUR
17
2%
321
74%
87%
2.34
12.96
EUR
EUR
72%
1:500