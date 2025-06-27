SegnaliSezioni
Stefan Tittgen

Ludwig II

Stefan Tittgen
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 316%
GlobalPrime-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
321
Profit Trade:
240 (74.76%)
Loss Trade:
81 (25.23%)
Best Trade:
642.65 EUR
Worst Trade:
-1 337.74 EUR
Profitto lordo:
7 244.38 EUR (84 107 pips)
Perdita lorda:
-3 083.15 EUR (24 434 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (288.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 129.20 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
87.48%
Massimo carico di deposito:
25.82%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.01
Long Trade:
119 (37.07%)
Short Trade:
202 (62.93%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
12.96 EUR
Profitto medio:
30.18 EUR
Perdita media:
-38.06 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-1 381.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 381.16 EUR (3)
Crescita mensile:
21.97%
Previsione annuale:
266.53%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.41 EUR
Massimale:
1 381.16 EUR (34.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.78% (1 381.16 EUR)
Per equità:
72.35% (2 754.31 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 43
GBPUSD 35
GBPJPY 29
AUDUSD 28
USDJPY 23
EURCHF 22
EURAUD 22
USDSGD 17
USDCAD 17
AUDCHF 17
EURJPY 15
USDCHF 14
EURGBP 11
AUDCAD 9
XAUUSD 7
COTTON 6
NOKJPY 2
SOYBEAN 1
AUDNZD 1
NZDUSD 1
COFARA 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 543
GBPUSD 446
GBPJPY 647
AUDUSD 364
USDJPY 540
EURCHF 273
EURAUD 405
USDSGD 120
USDCAD 158
AUDCHF 172
EURJPY 274
USDCHF 139
EURGBP 314
AUDCAD 163
XAUUSD 29
COTTON 18
NOKJPY -13
SOYBEAN 5
AUDNZD 3
NZDUSD 51
COFARA 92
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.1K
GBPUSD 3.9K
GBPJPY 9K
AUDUSD 3.9K
USDJPY 8.5K
EURCHF 2.9K
EURAUD 5.5K
USDSGD 1.9K
USDCAD 2.7K
AUDCHF 1.1K
EURJPY 4.4K
USDCHF 253
EURGBP 2K
AUDCAD 2K
XAUUSD 2.8K
COTTON 2.2K
NOKJPY -97
SOYBEAN 528
AUDNZD 83
NZDUSD 179
COFARA 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +642.65 EUR
Worst Trade: -1 338 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +288.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 381.16 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GlobalPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MBTrading-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live05
0.00 × 8
AxiTrader-US06-Live
0.08 × 12
ICMarkets-Live03
0.18 × 39
Pepperstone-Edge09
0.32 × 91
ICMarkets-Live04
0.37 × 522
Afterprime-Live AP
0.56 × 9
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.60 × 244
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 58
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.68 × 383
ILQAu-A1 Live
0.81 × 1991
Tickmill-Live04
0.86 × 423
GMT-Server
0.87 × 1333
EuromarketFX-Live
0.97 × 35
TitanFX-03
1.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.00 × 11
Pepperstone-Edge06
1.00 × 4
GlobalPrime-Live
1.08 × 10381
ICMarkets-Live02
1.18 × 97
Tickmill-Live
1.32 × 77
52 più
Non ci sono recensioni
2025.09.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 18:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 14:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 03:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 02:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 18:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 01:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 21:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 20:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 14:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 02:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ludwig II
30USD al mese
316%
0
0
USD
6.2K
EUR
17
2%
321
74%
87%
2.34
12.96
EUR
72%
1:500
Copia

