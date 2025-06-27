SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ludwig II
Stefan Tittgen

Ludwig II

Stefan Tittgen
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 316%
GlobalPrime-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
321
Bénéfice trades:
240 (74.76%)
Perte trades:
81 (25.23%)
Meilleure transaction:
642.65 EUR
Pire transaction:
-1 337.74 EUR
Bénéfice brut:
7 244.38 EUR (84 107 pips)
Perte brute:
-3 083.15 EUR (24 434 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (288.34 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 129.20 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
87.48%
Charge de dépôt maximale:
25.82%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.01
Longs trades:
119 (37.07%)
Courts trades:
202 (62.93%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
12.96 EUR
Bénéfice moyen:
30.18 EUR
Perte moyenne:
-38.06 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 381.16 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 381.16 EUR (3)
Croissance mensuelle:
21.97%
Prévision annuelle:
266.53%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.41 EUR
Maximal:
1 381.16 EUR (34.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.78% (1 381.16 EUR)
Par fonds propres:
72.35% (2 754.31 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 43
GBPUSD 35
GBPJPY 29
AUDUSD 28
USDJPY 23
EURCHF 22
EURAUD 22
USDSGD 17
USDCAD 17
AUDCHF 17
EURJPY 15
USDCHF 14
EURGBP 11
AUDCAD 9
XAUUSD 7
COTTON 6
NOKJPY 2
SOYBEAN 1
AUDNZD 1
NZDUSD 1
COFARA 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 543
GBPUSD 446
GBPJPY 647
AUDUSD 364
USDJPY 540
EURCHF 273
EURAUD 405
USDSGD 120
USDCAD 158
AUDCHF 172
EURJPY 274
USDCHF 139
EURGBP 314
AUDCAD 163
XAUUSD 29
COTTON 18
NOKJPY -13
SOYBEAN 5
AUDNZD 3
NZDUSD 51
COFARA 92
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.1K
GBPUSD 3.9K
GBPJPY 9K
AUDUSD 3.9K
USDJPY 8.5K
EURCHF 2.9K
EURAUD 5.5K
USDSGD 1.9K
USDCAD 2.7K
AUDCHF 1.1K
EURJPY 4.4K
USDCHF 253
EURGBP 2K
AUDCAD 2K
XAUUSD 2.8K
COTTON 2.2K
NOKJPY -97
SOYBEAN 528
AUDNZD 83
NZDUSD 179
COFARA 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +642.65 EUR
Pire transaction: -1 338 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +288.34 EUR
Perte consécutive maximale: -1 381.16 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GlobalPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MBTrading-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live05
0.00 × 8
AxiTrader-US06-Live
0.08 × 12
ICMarkets-Live03
0.18 × 39
Pepperstone-Edge09
0.32 × 91
ICMarkets-Live04
0.37 × 522
Afterprime-Live AP
0.56 × 9
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.60 × 244
ICMarketsSC-Live26
0.67 × 58
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.68 × 383
ILQAu-A1 Live
0.81 × 1991
Tickmill-Live04
0.86 × 423
GMT-Server
0.87 × 1333
EuromarketFX-Live
0.97 × 35
TitanFX-03
1.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.00 × 11
Pepperstone-Edge06
1.00 × 4
GlobalPrime-Live
1.08 × 10381
ICMarkets-Live02
1.18 × 97
Tickmill-Live
1.32 × 77
52 plus...
Aucun avis
2025.09.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 18:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 14:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 03:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 02:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 18:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 01:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 21:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 20:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 14:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 02:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
