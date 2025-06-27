- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
344
Kârla kapanan işlemler:
290 (84.30%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (15.70%)
En iyi işlem:
3.21 USD
En kötü işlem:
-3.48 USD
Brüt kâr:
169.69 USD (17 993 pips)
Brüt zarar:
-133.60 USD (11 682 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (20.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.90 USD (32)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
11.10%
Maks. mevduat yükü:
14.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
161 (46.80%)
Satış işlemleri:
183 (53.20%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.59 USD
Ortalama zarar:
-2.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-10.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.77 USD (5)
Aylık büyüme:
5.86%
Yıllık tahmin:
71.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.10 USD
Maksimum:
17.48 USD (15.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.66% (17.28 USD)
Varlığa göre:
7.45% (7.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|344
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.21 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +20.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15523
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.03 × 100
|
Exness-MT5Real3
|1.04 × 46
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 387
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
36%
0
0
USD
USD
136
USD
USD
14
100%
344
84%
11%
1.27
0.10
USD
USD
16%
1:500