Cheng Lin Zhang

LuckyLeap

Cheng Lin Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
344
Kârla kapanan işlemler:
290 (84.30%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (15.70%)
En iyi işlem:
3.21 USD
En kötü işlem:
-3.48 USD
Brüt kâr:
169.69 USD (17 993 pips)
Brüt zarar:
-133.60 USD (11 682 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (20.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.90 USD (32)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
11.10%
Maks. mevduat yükü:
14.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
161 (46.80%)
Satış işlemleri:
183 (53.20%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.59 USD
Ortalama zarar:
-2.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-10.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.77 USD (5)
Aylık büyüme:
5.86%
Yıllık tahmin:
71.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.10 USD
Maksimum:
17.48 USD (15.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.66% (17.28 USD)
Varlığa göre:
7.45% (7.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 344
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.21 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +20.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15523
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.03 × 100
Exness-MT5Real3
1.04 × 46
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 387
53 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.03 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 08:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 02:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 02:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 13:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

