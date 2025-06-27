- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
344
Profit Trade:
290 (84.30%)
Loss Trade:
54 (15.70%)
Best Trade:
3.21 USD
Worst Trade:
-3.48 USD
Profitto lordo:
169.69 USD (17 993 pips)
Perdita lorda:
-133.60 USD (11 682 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (20.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.90 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
11.10%
Massimo carico di deposito:
14.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
161 (46.80%)
Short Trade:
183 (53.20%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
0.59 USD
Perdita media:
-2.47 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-10.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.77 USD (5)
Crescita mensile:
5.86%
Previsione annuale:
71.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.10 USD
Massimale:
17.48 USD (15.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.66% (17.28 USD)
Per equità:
7.45% (7.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|344
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.21 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +20.90 USD
Massima perdita consecutiva: -10.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15523
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.03 × 100
|
Exness-MT5Real3
|1.04 × 46
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 387
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
36%
0
0
USD
USD
136
USD
USD
14
100%
344
84%
11%
1.27
0.10
USD
USD
16%
1:500