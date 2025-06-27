SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LuckyLeap
Cheng Lin Zhang

LuckyLeap

Cheng Lin Zhang
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 36%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
344
Bénéfice trades:
290 (84.30%)
Perte trades:
54 (15.70%)
Meilleure transaction:
3.21 USD
Pire transaction:
-3.48 USD
Bénéfice brut:
169.69 USD (17 993 pips)
Perte brute:
-133.60 USD (11 682 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (20.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.90 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
11.10%
Charge de dépôt maximale:
14.38%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.06
Longs trades:
161 (46.80%)
Courts trades:
183 (53.20%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
0.59 USD
Perte moyenne:
-2.47 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-10.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.77 USD (5)
Croissance mensuelle:
5.86%
Prévision annuelle:
71.07%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.10 USD
Maximal:
17.48 USD (15.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.66% (17.28 USD)
Par fonds propres:
7.45% (7.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 344
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 36
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.21 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +20.90 USD
Perte consécutive maximale: -10.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15523
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.03 × 100
Exness-MT5Real3
1.04 × 46
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 387
53 plus...
Aucun avis
2025.09.03 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 08:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 02:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 02:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 13:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
