Duc Thanh Pham

Misubi Bot 5 EUR_USD

Duc Thanh Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 111%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 939
Kârla kapanan işlemler:
1 754 (90.45%)
Zararla kapanan işlemler:
185 (9.54%)
En iyi işlem:
17.26 USD
En kötü işlem:
-32.04 USD
Brüt kâr:
1 621.38 USD (161 325 pips)
Brüt zarar:
-1 116.66 USD (124 659 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
110 (45.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.28 USD (21)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
45.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.50
Alış işlemleri:
1 241 (64.00%)
Satış işlemleri:
698 (36.00%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
0.92 USD
Ortalama zarar:
-6.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-81.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.34 USD (7)
Aylık büyüme:
19.14%
Yıllık tahmin:
232.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
91.80 USD (9.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.22% (91.80 USD)
Varlığa göre:
64.50% (393.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1938
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 519
XAUUSD -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 51K
XAUUSD -15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.26 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +45.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
EarnBroker-Server
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 8
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
504 daha fazla...
www.misubi.net
İnceleme yok
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 05:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 03:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 01:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 20:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 19:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 18:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 17:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 14:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Misubi Bot 5 EUR_USD
Ayda 30 USD
111%
0
0
USD
725
USD
21
100%
1 939
90%
100%
1.45
0.26
USD
64%
1:200
