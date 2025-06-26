- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 939
Kârla kapanan işlemler:
1 754 (90.45%)
Zararla kapanan işlemler:
185 (9.54%)
En iyi işlem:
17.26 USD
En kötü işlem:
-32.04 USD
Brüt kâr:
1 621.38 USD (161 325 pips)
Brüt zarar:
-1 116.66 USD (124 659 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
110 (45.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.28 USD (21)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
45.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.50
Alış işlemleri:
1 241 (64.00%)
Satış işlemleri:
698 (36.00%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
0.92 USD
Ortalama zarar:
-6.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-81.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.34 USD (7)
Aylık büyüme:
19.14%
Yıllık tahmin:
232.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
91.80 USD (9.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.22% (91.80 USD)
Varlığa göre:
64.50% (393.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1938
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|519
|XAUUSD
|-15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|51K
|XAUUSD
|-15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.26 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +45.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
111%
0
0
USD
USD
725
USD
USD
21
100%
1 939
90%
100%
1.45
0.26
USD
USD
64%
1:200