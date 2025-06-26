SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Misubi Bot 5 EUR_USD
Duc Thanh Pham

Misubi Bot 5 EUR_USD

Duc Thanh Pham
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 111%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 939
Bénéfice trades:
1 754 (90.45%)
Perte trades:
185 (9.54%)
Meilleure transaction:
17.26 USD
Pire transaction:
-32.04 USD
Bénéfice brut:
1 621.38 USD (161 325 pips)
Perte brute:
-1 116.66 USD (124 659 pips)
Gains consécutifs maximales:
110 (45.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
86.28 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
45.40%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
105
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
5.50
Longs trades:
1 241 (64.00%)
Courts trades:
698 (36.00%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
0.26 USD
Bénéfice moyen:
0.92 USD
Perte moyenne:
-6.04 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-81.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-81.34 USD (7)
Croissance mensuelle:
19.14%
Prévision annuelle:
232.24%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
91.80 USD (9.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.22% (91.80 USD)
Par fonds propres:
64.50% (393.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1938
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 519
XAUUSD -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 51K
XAUUSD -15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.26 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +45.03 USD
Perte consécutive maximale: -81.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
EarnBroker-Server
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 8
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
504 plus...
www.misubi.net
Aucun avis
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 05:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 03:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 01:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 20:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 19:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 18:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 17:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 14:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.