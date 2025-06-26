SegnaliSezioni
Duc Thanh Pham

Misubi Bot 5 EUR_USD

Duc Thanh Pham
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 111%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 939
Profit Trade:
1 754 (90.45%)
Loss Trade:
185 (9.54%)
Best Trade:
17.26 USD
Worst Trade:
-32.04 USD
Profitto lordo:
1 621.38 USD (161 325 pips)
Perdita lorda:
-1 116.66 USD (124 659 pips)
Vincite massime consecutive:
110 (45.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.28 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
45.40%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.50
Long Trade:
1 241 (64.00%)
Short Trade:
698 (36.00%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
0.92 USD
Perdita media:
-6.04 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-81.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.34 USD (7)
Crescita mensile:
19.14%
Previsione annuale:
232.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
91.80 USD (9.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.22% (91.80 USD)
Per equità:
64.50% (393.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1938
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 519
XAUUSD -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 51K
XAUUSD -15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.26 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +45.03 USD
Massima perdita consecutiva: -81.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
EarnBroker-Server
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 8
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
504 più
www.misubi.net
Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 05:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 03:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 01:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 20:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 19:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 18:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 17:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 14:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Misubi Bot 5 EUR_USD
30USD al mese
111%
0
0
USD
725
USD
21
100%
1 939
90%
100%
1.45
0.26
USD
64%
1:200
Copia

