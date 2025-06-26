- Crescita
Trade:
1 939
Profit Trade:
1 754 (90.45%)
Loss Trade:
185 (9.54%)
Best Trade:
17.26 USD
Worst Trade:
-32.04 USD
Profitto lordo:
1 621.38 USD (161 325 pips)
Perdita lorda:
-1 116.66 USD (124 659 pips)
Vincite massime consecutive:
110 (45.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.28 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
45.40%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.50
Long Trade:
1 241 (64.00%)
Short Trade:
698 (36.00%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
0.92 USD
Perdita media:
-6.04 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-81.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.34 USD (7)
Crescita mensile:
19.14%
Previsione annuale:
232.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
91.80 USD (9.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.22% (91.80 USD)
Per equità:
64.50% (393.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1938
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|519
|XAUUSD
|-15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|51K
|XAUUSD
|-15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.26 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +45.03 USD
Massima perdita consecutiva: -81.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
