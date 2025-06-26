SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Misubi Bot 5 EUR_CHF
Duc Thanh Pham

Misubi Bot 5 EUR_CHF

Duc Thanh Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
402
Kârla kapanan işlemler:
354 (88.05%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (11.94%)
En iyi işlem:
9.59 USD
En kötü işlem:
-13.88 USD
Brüt kâr:
277.23 USD (22 089 pips)
Brüt zarar:
-190.73 USD (15 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (21.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.49 USD (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
99.20%
Maks. mevduat yükü:
34.70%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.53
Alış işlemleri:
152 (37.81%)
Satış işlemleri:
250 (62.19%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
0.78 USD
Ortalama zarar:
-3.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-19.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.09 USD (6)
Aylık büyüme:
3.12%
Yıllık tahmin:
37.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.81 USD
Maksimum:
19.09 USD (6.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.98% (9.05 USD)
Varlığa göre:
49.46% (231.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHFm 402
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHFm 86
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHFm 6.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.59 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +21.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

www.misubi.net
İnceleme yok
2025.09.04 12:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 21:51
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 13:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 14:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
