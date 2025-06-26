SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Misubi Bot 5 EUR_CHF
Duc Thanh Pham

Misubi Bot 5 EUR_CHF

Duc Thanh Pham
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
402
Bénéfice trades:
354 (88.05%)
Perte trades:
48 (11.94%)
Meilleure transaction:
9.59 USD
Pire transaction:
-13.88 USD
Bénéfice brut:
277.23 USD (22 089 pips)
Perte brute:
-190.73 USD (15 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (21.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.49 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
99.20%
Charge de dépôt maximale:
34.70%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.53
Longs trades:
152 (37.81%)
Courts trades:
250 (62.19%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
0.78 USD
Perte moyenne:
-3.97 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-19.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.09 USD (6)
Croissance mensuelle:
3.12%
Prévision annuelle:
37.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.81 USD
Maximal:
19.09 USD (6.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.98% (9.05 USD)
Par fonds propres:
49.46% (231.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCHFm 402
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCHFm 86
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCHFm 6.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.59 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +21.27 USD
Perte consécutive maximale: -19.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

www.misubi.net
Aucun avis
2025.09.04 12:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 21:51
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 13:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 14:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
