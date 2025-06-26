SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Misubi Bot 5 EUR_CHF
Duc Thanh Pham

Misubi Bot 5 EUR_CHF

Duc Thanh Pham
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
402
Profit Trade:
354 (88.05%)
Loss Trade:
48 (11.94%)
Best Trade:
9.59 USD
Worst Trade:
-13.88 USD
Profitto lordo:
277.23 USD (22 089 pips)
Perdita lorda:
-190.73 USD (15 292 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (21.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.49 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
99.20%
Massimo carico di deposito:
34.70%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.53
Long Trade:
152 (37.81%)
Short Trade:
250 (62.19%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
0.78 USD
Perdita media:
-3.97 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-19.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.09 USD (6)
Crescita mensile:
3.12%
Previsione annuale:
37.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.81 USD
Massimale:
19.09 USD (6.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.98% (9.05 USD)
Per equità:
49.46% (231.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHFm 402
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHFm 86
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHFm 6.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.59 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +21.27 USD
Massima perdita consecutiva: -19.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

www.misubi.net
Non ci sono recensioni
2025.09.04 12:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 21:51
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 13:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 08:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 14:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 11:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Misubi Bot 5 EUR_CHF
30USD al mese
30%
0
0
USD
486
USD
14
100%
402
88%
99%
1.45
0.22
USD
49%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.