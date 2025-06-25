- Büyüme
İşlemler:
2 010
Kârla kapanan işlemler:
1 179 (58.65%)
Zararla kapanan işlemler:
831 (41.34%)
En iyi işlem:
11.09 EUR
En kötü işlem:
-12.28 EUR
Brüt kâr:
2 205.58 EUR (317 264 pips)
Brüt zarar:
-1 720.93 EUR (243 984 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (23.06 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
57.14 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
95.24%
Maks. mevduat yükü:
31.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
144
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.70
Alış işlemleri:
1 652 (82.19%)
Satış işlemleri:
358 (17.81%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.24 EUR
Ortalama kâr:
1.87 EUR
Ortalama zarar:
-2.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-104.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-104.40 EUR (17)
Aylık büyüme:
21.16%
Yıllık tahmin:
256.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.44 EUR
Maksimum:
131.11 EUR (16.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.76% (131.11 EUR)
Varlığa göre:
56.43% (440.23 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|173
|GBPUSD
|170
|USDJPY
|170
|USDCHF
|169
|GBPJPY
|166
|EURAUD
|166
|GBPAUD
|166
|NZDUSD
|166
|USDCAD
|166
|EURGBP
|166
|EURJPY
|166
|AUDUSD
|166
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|131
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|55
|USDCHF
|28
|GBPJPY
|62
|EURAUD
|43
|GBPAUD
|-94
|NZDUSD
|-80
|USDCAD
|68
|EURGBP
|127
|EURJPY
|186
|AUDUSD
|21
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|16K
|GBPUSD
|1.2K
|USDJPY
|6.6K
|USDCHF
|4.3K
|GBPJPY
|5.8K
|EURAUD
|10K
|GBPAUD
|-14K
|NZDUSD
|-7.6K
|USDCAD
|11K
|EURGBP
|11K
|EURJPY
|27K
|AUDUSD
|2.7K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.09 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +23.06 EUR
Maksimum ardışık zarar: -104.40 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Il segnale è originato da un Expert Adivisor senza stop loss. Opera in autonomia ma salutariamente posso agire i manuale per aumentare l'efficienza.
La nostra strategia proprietaria utilizza un sistema di hedging intelligente che bilancia automaticamente ogni drawdown attraverso ordini calibrati con precisione. Questo approccio sfrutta le naturali fluttuazioni del mercato per riportare l'intero portafoglio ordini in territorio positivo.
L'EA in questa configurazione nei precedenti 6 mesi di test non ha mai schiantato il conto, anzi ha sempre raddoppiato il conto in massimo 45 giorni. E lo fatto 5/6 volte. 500€ / 500$ è un punto di partenza adatto per cominciare. Buona fortuna
İnceleme yok
