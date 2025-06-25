SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FrequencyManager
DIEGO MURA

FrequencyManager

DIEGO MURA
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 108%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 010
Kârla kapanan işlemler:
1 179 (58.65%)
Zararla kapanan işlemler:
831 (41.34%)
En iyi işlem:
11.09 EUR
En kötü işlem:
-12.28 EUR
Brüt kâr:
2 205.58 EUR (317 264 pips)
Brüt zarar:
-1 720.93 EUR (243 984 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (23.06 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
57.14 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
95.24%
Maks. mevduat yükü:
31.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
144
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.70
Alış işlemleri:
1 652 (82.19%)
Satış işlemleri:
358 (17.81%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.24 EUR
Ortalama kâr:
1.87 EUR
Ortalama zarar:
-2.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-104.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-104.40 EUR (17)
Aylık büyüme:
21.16%
Yıllık tahmin:
256.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.44 EUR
Maksimum:
131.11 EUR (16.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.76% (131.11 EUR)
Varlığa göre:
56.43% (440.23 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 173
GBPUSD 170
USDJPY 170
USDCHF 169
GBPJPY 166
EURAUD 166
GBPAUD 166
NZDUSD 166
USDCAD 166
EURGBP 166
EURJPY 166
AUDUSD 166
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 131
GBPUSD 5
USDJPY 55
USDCHF 28
GBPJPY 62
EURAUD 43
GBPAUD -94
NZDUSD -80
USDCAD 68
EURGBP 127
EURJPY 186
AUDUSD 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 16K
GBPUSD 1.2K
USDJPY 6.6K
USDCHF 4.3K
GBPJPY 5.8K
EURAUD 10K
GBPAUD -14K
NZDUSD -7.6K
USDCAD 11K
EURGBP 11K
EURJPY 27K
AUDUSD 2.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.09 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +23.06 EUR
Maksimum ardışık zarar: -104.40 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
Il segnale è originato da un Expert Adivisor senza stop loss. Opera in autonomia ma salutariamente posso agire i manuale per aumentare l'efficienza.
La nostra strategia proprietaria utilizza un sistema di hedging intelligente che bilancia automaticamente ogni drawdown attraverso ordini calibrati con precisione. Questo approccio  sfrutta le naturali fluttuazioni del mercato per riportare l'intero portafoglio ordini in territorio positivo.
L'EA in questa configurazione nei precedenti 6 mesi di test non ha mai schiantato il conto, anzi ha sempre raddoppiato il conto in massimo 45 giorni. E lo fatto 5/6 volte. 500€ / 500$  è un punto di partenza adatto per cominciare.  Buona fortuna
İnceleme yok
2025.09.03 19:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 21:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 06:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 05:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.