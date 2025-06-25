- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 010
Profit Trade:
1 179 (58.65%)
Loss Trade:
831 (41.34%)
Best Trade:
11.09 EUR
Worst Trade:
-12.28 EUR
Profitto lordo:
2 205.58 EUR (317 264 pips)
Perdita lorda:
-1 720.93 EUR (243 984 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (23.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
57.14 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
95.24%
Massimo carico di deposito:
31.36%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
144
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.70
Long Trade:
1 652 (82.19%)
Short Trade:
358 (17.81%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.24 EUR
Profitto medio:
1.87 EUR
Perdita media:
-2.07 EUR
Massime perdite consecutive:
17 (-104.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-104.40 EUR (17)
Crescita mensile:
21.16%
Previsione annuale:
256.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.44 EUR
Massimale:
131.11 EUR (16.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.76% (131.11 EUR)
Per equità:
56.43% (440.23 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|173
|GBPUSD
|170
|USDJPY
|170
|USDCHF
|169
|GBPJPY
|166
|EURAUD
|166
|GBPAUD
|166
|NZDUSD
|166
|USDCAD
|166
|EURGBP
|166
|EURJPY
|166
|AUDUSD
|166
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|131
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|55
|USDCHF
|28
|GBPJPY
|62
|EURAUD
|43
|GBPAUD
|-94
|NZDUSD
|-80
|USDCAD
|68
|EURGBP
|127
|EURJPY
|186
|AUDUSD
|21
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|16K
|GBPUSD
|1.2K
|USDJPY
|6.6K
|USDCHF
|4.3K
|GBPJPY
|5.8K
|EURAUD
|10K
|GBPAUD
|-14K
|NZDUSD
|-7.6K
|USDCAD
|11K
|EURGBP
|11K
|EURJPY
|27K
|AUDUSD
|2.7K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.09 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +23.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -104.40 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
Il segnale è originato da un Expert Adivisor senza stop loss. Opera in autonomia ma salutariamente posso agire i manuale per aumentare l'efficienza.
La nostra strategia proprietaria utilizza un sistema di hedging intelligente che bilancia automaticamente ogni drawdown attraverso ordini calibrati con precisione. Questo approccio sfrutta le naturali fluttuazioni del mercato per riportare l'intero portafoglio ordini in territorio positivo.
L'EA in questa configurazione nei precedenti 6 mesi di test non ha mai schiantato il conto, anzi ha sempre raddoppiato il conto in massimo 45 giorni. E lo fatto 5/6 volte. 500€ / 500$ è un punto di partenza adatto per cominciare. Buona fortuna
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
108%
0
0
USD
USD
935
EUR
EUR
14
100%
2 010
58%
95%
1.28
0.24
EUR
EUR
56%
1:500