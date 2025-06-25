SegnaliSezioni
DIEGO MURA

FrequencyManager

DIEGO MURA
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 108%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 010
Profit Trade:
1 179 (58.65%)
Loss Trade:
831 (41.34%)
Best Trade:
11.09 EUR
Worst Trade:
-12.28 EUR
Profitto lordo:
2 205.58 EUR (317 264 pips)
Perdita lorda:
-1 720.93 EUR (243 984 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (23.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
57.14 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
95.24%
Massimo carico di deposito:
31.36%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
144
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.70
Long Trade:
1 652 (82.19%)
Short Trade:
358 (17.81%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.24 EUR
Profitto medio:
1.87 EUR
Perdita media:
-2.07 EUR
Massime perdite consecutive:
17 (-104.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-104.40 EUR (17)
Crescita mensile:
21.16%
Previsione annuale:
256.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.44 EUR
Massimale:
131.11 EUR (16.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.76% (131.11 EUR)
Per equità:
56.43% (440.23 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 173
GBPUSD 170
USDJPY 170
USDCHF 169
GBPJPY 166
EURAUD 166
GBPAUD 166
NZDUSD 166
USDCAD 166
EURGBP 166
EURJPY 166
AUDUSD 166
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 131
GBPUSD 5
USDJPY 55
USDCHF 28
GBPJPY 62
EURAUD 43
GBPAUD -94
NZDUSD -80
USDCAD 68
EURGBP 127
EURJPY 186
AUDUSD 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 16K
GBPUSD 1.2K
USDJPY 6.6K
USDCHF 4.3K
GBPJPY 5.8K
EURAUD 10K
GBPAUD -14K
NZDUSD -7.6K
USDCAD 11K
EURGBP 11K
EURJPY 27K
AUDUSD 2.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.09 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +23.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -104.40 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
Il segnale è originato da un Expert Adivisor senza stop loss. Opera in autonomia ma salutariamente posso agire i manuale per aumentare l'efficienza.
La nostra strategia proprietaria utilizza un sistema di hedging intelligente che bilancia automaticamente ogni drawdown attraverso ordini calibrati con precisione. Questo approccio  sfrutta le naturali fluttuazioni del mercato per riportare l'intero portafoglio ordini in territorio positivo.
L'EA in questa configurazione nei precedenti 6 mesi di test non ha mai schiantato il conto, anzi ha sempre raddoppiato il conto in massimo 45 giorni. E lo fatto 5/6 volte. 500€ / 500$  è un punto di partenza adatto per cominciare.  Buona fortuna
Non ci sono recensioni
2025.09.03 19:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 21:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 06:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 05:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
