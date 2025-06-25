SignauxSections
DIEGO MURA

FrequencyManager

DIEGO MURA
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 105%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 938
Bénéfice trades:
1 134 (58.51%)
Perte trades:
804 (41.49%)
Meilleure transaction:
11.09 EUR
Pire transaction:
-12.28 EUR
Bénéfice brut:
2 093.18 EUR (298 800 pips)
Perte brute:
-1 621.52 EUR (232 931 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (23.06 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
57.14 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
95.24%
Charge de dépôt maximale:
31.36%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
120
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.60
Longs trades:
1 590 (82.04%)
Courts trades:
348 (17.96%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.24 EUR
Bénéfice moyen:
1.85 EUR
Perte moyenne:
-2.02 EUR
Pertes consécutives maximales:
17 (-104.40 EUR)
Perte consécutive maximale:
-104.40 EUR (17)
Croissance mensuelle:
19.48%
Prévision annuelle:
236.32%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.44 EUR
Maximal:
131.11 EUR (16.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.76% (131.11 EUR)
Par fonds propres:
56.43% (440.23 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 167
GBPUSD 164
USDJPY 164
USDCHF 163
GBPJPY 160
EURAUD 160
GBPAUD 160
NZDUSD 160
USDCAD 160
EURGBP 160
EURJPY 160
AUDUSD 160
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 152
GBPUSD 20
USDJPY 31
USDCHF 42
GBPJPY 44
EURAUD 29
GBPAUD -119
NZDUSD -56
USDCAD 50
EURGBP 126
EURJPY 177
AUDUSD 43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 2.7K
USDJPY 3K
USDCHF 5.3K
GBPJPY 3.1K
EURAUD 8K
GBPAUD -18K
NZDUSD -5.1K
USDCAD 8.5K
EURGBP 11K
EURJPY 25K
AUDUSD 4.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.09 EUR
Pire transaction: -12 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +23.06 EUR
Perte consécutive maximale: -104.40 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
Il segnale è originato da un Expert Adivisor senza stop loss. Opera in autonomia ma salutariamente posso agire i manuale per aumentare l'efficienza.
La nostra strategia proprietaria utilizza un sistema di hedging intelligente che bilancia automaticamente ogni drawdown attraverso ordini calibrati con precisione. Questo approccio  sfrutta le naturali fluttuazioni del mercato per riportare l'intero portafoglio ordini in territorio positivo.
L'EA in questa configurazione nei precedenti 6 mesi di test non ha mai schiantato il conto, anzi ha sempre raddoppiato il conto in massimo 45 giorni. E lo fatto 5/6 volte. 500€ / 500$  è un punto di partenza adatto per cominciare.  Buona fortuna
