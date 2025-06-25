- Croissance
Trades:
1 938
Bénéfice trades:
1 134 (58.51%)
Perte trades:
804 (41.49%)
Meilleure transaction:
11.09 EUR
Pire transaction:
-12.28 EUR
Bénéfice brut:
2 093.18 EUR (298 800 pips)
Perte brute:
-1 621.52 EUR (232 931 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (23.06 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
57.14 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
95.24%
Charge de dépôt maximale:
31.36%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
120
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.60
Longs trades:
1 590 (82.04%)
Courts trades:
348 (17.96%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.24 EUR
Bénéfice moyen:
1.85 EUR
Perte moyenne:
-2.02 EUR
Pertes consécutives maximales:
17 (-104.40 EUR)
Perte consécutive maximale:
-104.40 EUR (17)
Croissance mensuelle:
19.48%
Prévision annuelle:
236.32%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.44 EUR
Maximal:
131.11 EUR (16.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.76% (131.11 EUR)
Par fonds propres:
56.43% (440.23 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|167
|GBPUSD
|164
|USDJPY
|164
|USDCHF
|163
|GBPJPY
|160
|EURAUD
|160
|GBPAUD
|160
|NZDUSD
|160
|USDCAD
|160
|EURGBP
|160
|EURJPY
|160
|AUDUSD
|160
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|152
|GBPUSD
|20
|USDJPY
|31
|USDCHF
|42
|GBPJPY
|44
|EURAUD
|29
|GBPAUD
|-119
|NZDUSD
|-56
|USDCAD
|50
|EURGBP
|126
|EURJPY
|177
|AUDUSD
|43
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|2.7K
|USDJPY
|3K
|USDCHF
|5.3K
|GBPJPY
|3.1K
|EURAUD
|8K
|GBPAUD
|-18K
|NZDUSD
|-5.1K
|USDCAD
|8.5K
|EURGBP
|11K
|EURJPY
|25K
|AUDUSD
|4.9K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +11.09 EUR
Pire transaction: -12 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +23.06 EUR
Perte consécutive maximale: -104.40 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
Il segnale è originato da un Expert Adivisor senza stop loss. Opera in autonomia ma salutariamente posso agire i manuale per aumentare l'efficienza.
La nostra strategia proprietaria utilizza un sistema di hedging intelligente che bilancia automaticamente ogni drawdown attraverso ordini calibrati con precisione. Questo approccio sfrutta le naturali fluttuazioni del mercato per riportare l'intero portafoglio ordini in territorio positivo.
L'EA in questa configurazione nei precedenti 6 mesi di test non ha mai schiantato il conto, anzi ha sempre raddoppiato il conto in massimo 45 giorni. E lo fatto 5/6 volte. 500€ / 500$ è un punto di partenza adatto per cominciare. Buona fortuna
Aucun avis
