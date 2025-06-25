- Büyüme
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
91 (85.04%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (14.95%)
En iyi işlem:
20.22 USD
En kötü işlem:
-18.54 USD
Brüt kâr:
422.48 USD (159 653 pips)
Brüt zarar:
-160.26 USD (9 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (37.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.72 USD (11)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
2.27%
Maks. mevduat yükü:
20.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
8.77
Alış işlemleri:
56 (52.34%)
Satış işlemleri:
51 (47.66%)
Kâr faktörü:
2.64
Beklenen getiri:
2.45 USD
Ortalama kâr:
4.64 USD
Ortalama zarar:
-10.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.91 USD (3)
Aylık büyüme:
16.22%
Yıllık tahmin:
196.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.27 USD
Maksimum:
29.91 USD (6.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.30% (29.91 USD)
Varlığa göre:
10.57% (31.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|BTCUSD
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|239
|BTCUSD
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|140K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.22 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +37.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|3.31 × 568
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsSC-Live23
|3.58 × 1897
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
|
Exness-Real17
|4.67 × 3
|
Exness-Real29
|5.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|5.67 × 3
|
AnzoCapital-Live
|7.43 × 14
|
RoboForex-ECN
|7.73 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|8.00 × 7
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|8.89 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN
|9.21 × 126
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
87%
0
0
USD
USD
562
USD
USD
14
100%
107
85%
2%
2.63
2.45
USD
USD
11%
1:500