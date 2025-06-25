Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 1.04 × 26 ICMarketsSC-Live33 1.38 × 13 ICMarketsSC-Live15 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 2.04 × 24 ICMarketsSC-Live32 2.05 × 42 ICMarketsSC-Live25 3.31 × 568 ICMarketsSC-Live26 3.33 × 291 ICMarketsSC-Live23 3.58 × 1897 ICMarketsEU-Live17 3.92 × 13 ICMarketsSC-Live08 3.95 × 128 ICMarketsSC-Live12 4.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 4.25 × 8 Exness-Real17 4.67 × 3 Exness-Real29 5.38 × 8 ICMarketsSC-Live05 5.67 × 3 AnzoCapital-Live 7.43 × 14 RoboForex-ECN 7.73 × 15 AdmiralMarkets-Live3 8.00 × 7 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 8.89 × 18 ForexTimeFXTM-ECN 9.21 × 126 16 daha fazla...