- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
91 (85.04%)
Loss Trade:
16 (14.95%)
Best Trade:
20.22 USD
Worst Trade:
-18.54 USD
Profitto lordo:
422.48 USD (159 653 pips)
Perdita lorda:
-160.26 USD (9 535 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (37.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.72 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
2.27%
Massimo carico di deposito:
20.80%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
8.77
Long Trade:
56 (52.34%)
Short Trade:
51 (47.66%)
Fattore di profitto:
2.64
Profitto previsto:
2.45 USD
Profitto medio:
4.64 USD
Perdita media:
-10.02 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.91 USD (3)
Crescita mensile:
16.22%
Previsione annuale:
196.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.27 USD
Massimale:
29.91 USD (6.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.30% (29.91 USD)
Per equità:
10.57% (31.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|BTCUSD
|17
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|239
|BTCUSD
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|140K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.22 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +37.99 USD
Massima perdita consecutiva: -29.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|3.31 × 568
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsSC-Live23
|3.58 × 1897
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
|
Exness-Real17
|4.67 × 3
|
Exness-Real29
|5.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|5.67 × 3
|
AnzoCapital-Live
|7.43 × 14
|
RoboForex-ECN
|7.73 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|8.00 × 7
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|8.89 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN
|9.21 × 126
