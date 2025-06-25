SignauxSections
Teerathad Booranawisedkul

EAI80

Teerathad Booranawisedkul
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 86%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
104
Bénéfice trades:
89 (85.57%)
Perte trades:
15 (14.42%)
Meilleure transaction:
20.22 USD
Pire transaction:
-16.44 USD
Bénéfice brut:
400.70 USD (158 913 pips)
Perte brute:
-141.72 USD (8 924 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (37.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
57.72 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
2.27%
Charge de dépôt maximale:
20.80%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
8.66
Longs trades:
53 (50.96%)
Courts trades:
51 (49.04%)
Facteur de profit:
2.83
Rendement attendu:
2.49 USD
Bénéfice moyen:
4.50 USD
Perte moyenne:
-9.45 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-29.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-29.91 USD (3)
Croissance mensuelle:
17.31%
Prévision annuelle:
209.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.27 USD
Maximal:
29.91 USD (6.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.30% (29.91 USD)
Par fonds propres:
10.57% (31.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 87
BTCUSD 17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 236
BTCUSD 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
BTCUSD 140K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.22 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +37.99 USD
Perte consécutive maximale: -29.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ICMarketsSC-Live25
3.31 × 568
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsSC-Live23
3.58 × 1897
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
Exness-Real17
4.67 × 3
Exness-Real29
5.38 × 8
AnzoCapital-Live
5.64 × 11
RoboForex-ECN
7.73 × 15
AdmiralMarkets-Live3
8.00 × 7
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
8.89 × 18
ForexTimeFXTM-ECN
9.21 × 126
16 plus...
Aucun avis
2025.09.04 16:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 05:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 11:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 15:18
Share of trading days is too low
2025.06.26 15:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.25 15:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 15:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 15:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.25 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 15:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
