- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
252
Kârla kapanan işlemler:
233 (92.46%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (7.54%)
En iyi işlem:
54.87 USD
En kötü işlem:
-32.07 USD
Brüt kâr:
1 120.80 USD (40 110 pips)
Brüt zarar:
-160.58 USD (7 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (130.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.15 USD (30)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
29.94
Alış işlemleri:
133 (52.78%)
Satış işlemleri:
119 (47.22%)
Kâr faktörü:
6.98
Beklenen getiri:
3.81 USD
Ortalama kâr:
4.81 USD
Ortalama zarar:
-8.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-32.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.07 USD (1)
Aylık büyüme:
2.60%
Yıllık tahmin:
31.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
32.07 USD (0.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.29% (29.50 USD)
Varlığa göre:
10.38% (741.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|16
|GBPAUD
|15
|USDCHF
|13
|NZDCAD
|11
|AUDCHF
|11
|AUDCAD
|11
|AUDUSD
|11
|EURUSD
|11
|USDJPY
|11
|EURCHF
|10
|GBPJPY
|10
|CADJPY
|10
|GBPUSD
|10
|USDCAD
|9
|EURAUD
|9
|GBPCAD
|8
|CADCHF
|8
|EURCAD
|8
|NZDUSD
|8
|USDSGD
|8
|NZDJPY
|8
|CHFJPY
|8
|NZDCHF
|8
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|5
|AUDJPY
|4
|AUDNZD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|16
|GBPAUD
|26
|USDCHF
|82
|NZDCAD
|30
|AUDCHF
|52
|AUDCAD
|34
|AUDUSD
|49
|EURUSD
|49
|USDJPY
|31
|EURCHF
|70
|GBPJPY
|22
|CADJPY
|46
|GBPUSD
|43
|USDCAD
|28
|EURAUD
|23
|GBPCAD
|23
|CADCHF
|42
|EURCAD
|25
|NZDUSD
|37
|USDSGD
|25
|NZDJPY
|23
|CHFJPY
|23
|NZDCHF
|52
|EURGBP
|56
|GBPCHF
|47
|AUDJPY
|-1
|AUDNZD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|1.1K
|GBPAUD
|1.3K
|USDCHF
|2.2K
|NZDCAD
|1.5K
|AUDCHF
|1.7K
|AUDCAD
|1.7K
|AUDUSD
|1.8K
|EURUSD
|1.7K
|USDJPY
|1K
|EURCHF
|1.7K
|GBPJPY
|1.3K
|CADJPY
|129
|GBPUSD
|1.5K
|USDCAD
|1.4K
|EURAUD
|1.4K
|GBPCAD
|1.2K
|CADCHF
|1.2K
|EURCAD
|1.2K
|NZDUSD
|1K
|USDSGD
|1.2K
|NZDJPY
|1.2K
|CHFJPY
|1.2K
|NZDCHF
|1K
|EURGBP
|1.1K
|GBPCHF
|415
|AUDJPY
|35
|AUDNZD
|446
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.87 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +130.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.19 × 74
|
ICMarkets-Live02
|0.20 × 50
|
Pepperstone-04
|0.21 × 24
|
Pepperstone-Edge09
|0.26 × 50
|
XMUK-Real 17
|0.27 × 176
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.32 × 76
|
ICMarkets-Live16
|0.35 × 292
|
ICMarketsSC-Live08
|0.37 × 212
|
EuropeFX1-Live
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.38 × 21
|
Pepperstone-Edge07
|0.44 × 27
|
UniverseWheel-Live
|0.46 × 13
|
ICMarkets-Live03
|0.49 × 380
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.50 × 4
|
EGlobal-Cent5
|0.52 × 88
|
ICMarkets-Live09
|0.53 × 76
|
ICMarketsSC-Live24
|0.53 × 166
|
ICMarkets-Live06
|0.58 × 19
|
EGlobal-Cent4
|0.59 × 140
|
TurnkeyFX-Live
|0.63 × 8
|
AxioryAsia-02Live
|0.65 × 335
|
TitanFX-02
|0.68 × 152
|
EGlobal-Classic3
|0.73 × 989
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
14
100%
252
92%
100%
6.97
3.81
USD
USD
10%
1:500