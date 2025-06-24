SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MING LazyK_27CCY M4U368
Yui Ming Wan

MING LazyK_27CCY M4U368

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
252
Kârla kapanan işlemler:
233 (92.46%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (7.54%)
En iyi işlem:
54.87 USD
En kötü işlem:
-32.07 USD
Brüt kâr:
1 120.80 USD (40 110 pips)
Brüt zarar:
-160.58 USD (7 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (130.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.15 USD (30)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
29.94
Alış işlemleri:
133 (52.78%)
Satış işlemleri:
119 (47.22%)
Kâr faktörü:
6.98
Beklenen getiri:
3.81 USD
Ortalama kâr:
4.81 USD
Ortalama zarar:
-8.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-32.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.07 USD (1)
Aylık büyüme:
2.60%
Yıllık tahmin:
31.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
32.07 USD (0.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.29% (29.50 USD)
Varlığa göre:
10.38% (741.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 16
GBPAUD 15
USDCHF 13
NZDCAD 11
AUDCHF 11
AUDCAD 11
AUDUSD 11
EURUSD 11
USDJPY 11
EURCHF 10
GBPJPY 10
CADJPY 10
GBPUSD 10
USDCAD 9
EURAUD 9
GBPCAD 8
CADCHF 8
EURCAD 8
NZDUSD 8
USDSGD 8
NZDJPY 8
CHFJPY 8
NZDCHF 8
EURGBP 8
GBPCHF 5
AUDJPY 4
AUDNZD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 16
GBPAUD 26
USDCHF 82
NZDCAD 30
AUDCHF 52
AUDCAD 34
AUDUSD 49
EURUSD 49
USDJPY 31
EURCHF 70
GBPJPY 22
CADJPY 46
GBPUSD 43
USDCAD 28
EURAUD 23
GBPCAD 23
CADCHF 42
EURCAD 25
NZDUSD 37
USDSGD 25
NZDJPY 23
CHFJPY 23
NZDCHF 52
EURGBP 56
GBPCHF 47
AUDJPY -1
AUDNZD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 1.1K
GBPAUD 1.3K
USDCHF 2.2K
NZDCAD 1.5K
AUDCHF 1.7K
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 1.8K
EURUSD 1.7K
USDJPY 1K
EURCHF 1.7K
GBPJPY 1.3K
CADJPY 129
GBPUSD 1.5K
USDCAD 1.4K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 1.2K
CADCHF 1.2K
EURCAD 1.2K
NZDUSD 1K
USDSGD 1.2K
NZDJPY 1.2K
CHFJPY 1.2K
NZDCHF 1K
EURGBP 1.1K
GBPCHF 415
AUDJPY 35
AUDNZD 446
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.87 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +130.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.19 × 74
ICMarkets-Live02
0.20 × 50
Pepperstone-04
0.21 × 24
Pepperstone-Edge09
0.26 × 50
XMUK-Real 17
0.27 × 176
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.32 × 76
ICMarkets-Live16
0.35 × 292
ICMarketsSC-Live08
0.37 × 212
EuropeFX1-Live
0.38 × 8
ICMarkets-Live19
0.38 × 21
Pepperstone-Edge07
0.44 × 27
UniverseWheel-Live
0.46 × 13
ICMarkets-Live03
0.49 × 380
ICMarkets-Live07
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.50 × 4
EGlobal-Cent5
0.52 × 88
ICMarkets-Live09
0.53 × 76
ICMarketsSC-Live24
0.53 × 166
ICMarkets-Live06
0.58 × 19
EGlobal-Cent4
0.59 × 140
TurnkeyFX-Live
0.63 × 8
AxioryAsia-02Live
0.65 × 335
TitanFX-02
0.68 × 152
EGlobal-Classic3
0.73 × 989
144 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.02 16:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 11:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 15:40
Share of trading days is too low
2025.06.24 15:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.24 14:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.24 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 14:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
