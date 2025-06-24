- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
252
Profit Trade:
233 (92.46%)
Loss Trade:
19 (7.54%)
Best Trade:
54.87 USD
Worst Trade:
-32.07 USD
Profitto lordo:
1 120.80 USD (40 110 pips)
Perdita lorda:
-160.58 USD (7 394 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (130.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.15 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.70%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
29.94
Long Trade:
133 (52.78%)
Short Trade:
119 (47.22%)
Fattore di profitto:
6.98
Profitto previsto:
3.81 USD
Profitto medio:
4.81 USD
Perdita media:
-8.45 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-32.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.07 USD (1)
Crescita mensile:
2.95%
Previsione annuale:
35.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.07 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (29.50 USD)
Per equità:
10.38% (741.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|16
|GBPAUD
|15
|USDCHF
|13
|NZDCAD
|11
|AUDCHF
|11
|AUDCAD
|11
|AUDUSD
|11
|EURUSD
|11
|USDJPY
|11
|EURCHF
|10
|GBPJPY
|10
|CADJPY
|10
|GBPUSD
|10
|USDCAD
|9
|EURAUD
|9
|GBPCAD
|8
|CADCHF
|8
|EURCAD
|8
|NZDUSD
|8
|USDSGD
|8
|NZDJPY
|8
|CHFJPY
|8
|NZDCHF
|8
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|5
|AUDJPY
|4
|AUDNZD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|16
|GBPAUD
|26
|USDCHF
|82
|NZDCAD
|30
|AUDCHF
|52
|AUDCAD
|34
|AUDUSD
|49
|EURUSD
|49
|USDJPY
|31
|EURCHF
|70
|GBPJPY
|22
|CADJPY
|46
|GBPUSD
|43
|USDCAD
|28
|EURAUD
|23
|GBPCAD
|23
|CADCHF
|42
|EURCAD
|25
|NZDUSD
|37
|USDSGD
|25
|NZDJPY
|23
|CHFJPY
|23
|NZDCHF
|52
|EURGBP
|56
|GBPCHF
|47
|AUDJPY
|-1
|AUDNZD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|1.1K
|GBPAUD
|1.3K
|USDCHF
|2.2K
|NZDCAD
|1.5K
|AUDCHF
|1.7K
|AUDCAD
|1.7K
|AUDUSD
|1.8K
|EURUSD
|1.7K
|USDJPY
|1K
|EURCHF
|1.7K
|GBPJPY
|1.3K
|CADJPY
|129
|GBPUSD
|1.5K
|USDCAD
|1.4K
|EURAUD
|1.4K
|GBPCAD
|1.2K
|CADCHF
|1.2K
|EURCAD
|1.2K
|NZDUSD
|1K
|USDSGD
|1.2K
|NZDJPY
|1.2K
|CHFJPY
|1.2K
|NZDCHF
|1K
|EURGBP
|1.1K
|GBPCHF
|415
|AUDJPY
|35
|AUDNZD
|446
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.87 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +130.15 USD
Massima perdita consecutiva: -32.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.19 × 74
|
ICMarkets-Live02
|0.20 × 50
|
Pepperstone-04
|0.21 × 24
|
Pepperstone-Edge09
|0.26 × 50
|
XMUK-Real 17
|0.27 × 176
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.32 × 76
|
ICMarkets-Live16
|0.35 × 292
|
ICMarketsSC-Live08
|0.37 × 212
|
EuropeFX1-Live
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.38 × 21
|
Pepperstone-Edge07
|0.44 × 27
|
UniverseWheel-Live
|0.46 × 13
|
ICMarkets-Live03
|0.49 × 380
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.50 × 4
|
EGlobal-Cent5
|0.52 × 88
|
ICMarkets-Live09
|0.53 × 76
|
ICMarketsSC-Live24
|0.53 × 166
|
ICMarkets-Live06
|0.58 × 19
|
EGlobal-Cent4
|0.59 × 140
|
TurnkeyFX-Live
|0.63 × 8
|
AxioryAsia-02Live
|0.65 × 335
|
TitanFX-02
|0.68 × 152
|
EGlobal-Classic3
|0.73 × 989
144 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
14
100%
252
92%
100%
6.97
3.81
USD
USD
10%
1:500