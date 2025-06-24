SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MING LazyK_27CCY M4U368
Yui Ming Wan

MING LazyK_27CCY M4U368

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
252
Profit Trade:
233 (92.46%)
Loss Trade:
19 (7.54%)
Best Trade:
54.87 USD
Worst Trade:
-32.07 USD
Profitto lordo:
1 120.80 USD (40 110 pips)
Perdita lorda:
-160.58 USD (7 394 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (130.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.15 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.70%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
29.94
Long Trade:
133 (52.78%)
Short Trade:
119 (47.22%)
Fattore di profitto:
6.98
Profitto previsto:
3.81 USD
Profitto medio:
4.81 USD
Perdita media:
-8.45 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-32.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.07 USD (1)
Crescita mensile:
2.95%
Previsione annuale:
35.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.07 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (29.50 USD)
Per equità:
10.38% (741.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 16
GBPAUD 15
USDCHF 13
NZDCAD 11
AUDCHF 11
AUDCAD 11
AUDUSD 11
EURUSD 11
USDJPY 11
EURCHF 10
GBPJPY 10
CADJPY 10
GBPUSD 10
USDCAD 9
EURAUD 9
GBPCAD 8
CADCHF 8
EURCAD 8
NZDUSD 8
USDSGD 8
NZDJPY 8
CHFJPY 8
NZDCHF 8
EURGBP 8
GBPCHF 5
AUDJPY 4
AUDNZD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 16
GBPAUD 26
USDCHF 82
NZDCAD 30
AUDCHF 52
AUDCAD 34
AUDUSD 49
EURUSD 49
USDJPY 31
EURCHF 70
GBPJPY 22
CADJPY 46
GBPUSD 43
USDCAD 28
EURAUD 23
GBPCAD 23
CADCHF 42
EURCAD 25
NZDUSD 37
USDSGD 25
NZDJPY 23
CHFJPY 23
NZDCHF 52
EURGBP 56
GBPCHF 47
AUDJPY -1
AUDNZD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 1.1K
GBPAUD 1.3K
USDCHF 2.2K
NZDCAD 1.5K
AUDCHF 1.7K
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 1.8K
EURUSD 1.7K
USDJPY 1K
EURCHF 1.7K
GBPJPY 1.3K
CADJPY 129
GBPUSD 1.5K
USDCAD 1.4K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 1.2K
CADCHF 1.2K
EURCAD 1.2K
NZDUSD 1K
USDSGD 1.2K
NZDJPY 1.2K
CHFJPY 1.2K
NZDCHF 1K
EURGBP 1.1K
GBPCHF 415
AUDJPY 35
AUDNZD 446
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.87 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +130.15 USD
Massima perdita consecutiva: -32.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.19 × 74
ICMarkets-Live02
0.20 × 50
Pepperstone-04
0.21 × 24
Pepperstone-Edge09
0.26 × 50
XMUK-Real 17
0.27 × 176
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.32 × 76
ICMarkets-Live16
0.35 × 292
ICMarketsSC-Live08
0.37 × 212
EuropeFX1-Live
0.38 × 8
ICMarkets-Live19
0.38 × 21
Pepperstone-Edge07
0.44 × 27
UniverseWheel-Live
0.46 × 13
ICMarkets-Live03
0.49 × 380
ICMarkets-Live07
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.50 × 4
EGlobal-Cent5
0.52 × 88
ICMarkets-Live09
0.53 × 76
ICMarketsSC-Live24
0.53 × 166
ICMarkets-Live06
0.58 × 19
EGlobal-Cent4
0.59 × 140
TurnkeyFX-Live
0.63 × 8
AxioryAsia-02Live
0.65 × 335
TitanFX-02
0.68 × 152
EGlobal-Classic3
0.73 × 989
144 più
Non ci sono recensioni
2025.09.02 16:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 11:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 15:40
Share of trading days is too low
2025.06.24 15:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.24 14:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.24 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 14:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
