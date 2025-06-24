SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MING LazyK_27CCY M4U368
Yui Ming Wan

MING LazyK_27CCY M4U368

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
EGlobal-Classic3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
251
Bénéfice trades:
232 (92.43%)
Perte trades:
19 (7.57%)
Meilleure transaction:
54.87 USD
Pire transaction:
-32.07 USD
Bénéfice brut:
1 117.85 USD (39 961 pips)
Perte brute:
-160.58 USD (7 394 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (130.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
130.15 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.52
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.70%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
29.85
Longs trades:
132 (52.59%)
Courts trades:
119 (47.41%)
Facteur de profit:
6.96
Rendement attendu:
3.81 USD
Bénéfice moyen:
4.82 USD
Perte moyenne:
-8.45 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-32.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.07 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.91%
Prévision annuelle:
36.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
32.07 USD (0.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.29% (29.50 USD)
Par fonds propres:
10.15% (725.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 16
GBPAUD 15
USDCHF 13
NZDCAD 11
AUDCHF 11
AUDCAD 11
AUDUSD 11
EURUSD 11
USDJPY 11
EURCHF 10
CADJPY 10
GBPUSD 10
GBPJPY 9
USDCAD 9
EURAUD 9
GBPCAD 8
CADCHF 8
EURCAD 8
NZDUSD 8
USDSGD 8
NZDJPY 8
CHFJPY 8
NZDCHF 8
EURGBP 8
GBPCHF 5
AUDJPY 4
AUDNZD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 16
GBPAUD 26
USDCHF 82
NZDCAD 30
AUDCHF 52
AUDCAD 34
AUDUSD 49
EURUSD 49
USDJPY 31
EURCHF 70
CADJPY 46
GBPUSD 43
GBPJPY 19
USDCAD 28
EURAUD 23
GBPCAD 23
CADCHF 42
EURCAD 25
NZDUSD 37
USDSGD 25
NZDJPY 23
CHFJPY 23
NZDCHF 52
EURGBP 56
GBPCHF 47
AUDJPY -1
AUDNZD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 1.1K
GBPAUD 1.3K
USDCHF 2.2K
NZDCAD 1.5K
AUDCHF 1.7K
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 1.8K
EURUSD 1.7K
USDJPY 1K
EURCHF 1.7K
CADJPY 129
GBPUSD 1.5K
GBPJPY 1.1K
USDCAD 1.4K
EURAUD 1.4K
GBPCAD 1.2K
CADCHF 1.2K
EURCAD 1.2K
NZDUSD 1K
USDSGD 1.2K
NZDJPY 1.2K
CHFJPY 1.2K
NZDCHF 1K
EURGBP 1.1K
GBPCHF 415
AUDJPY 35
AUDNZD 446
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.87 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +130.15 USD
Perte consécutive maximale: -32.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobal-Classic3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.19 × 74
ICMarkets-Live02
0.20 × 50
Pepperstone-04
0.21 × 24
Pepperstone-Edge09
0.26 × 50
XMUK-Real 17
0.27 × 176
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.32 × 76
ICMarkets-Live16
0.35 × 292
ICMarketsSC-Live08
0.37 × 212
EuropeFX1-Live
0.38 × 8
ICMarkets-Live19
0.38 × 21
Pepperstone-Edge07
0.44 × 27
UniverseWheel-Live
0.46 × 13
ICMarkets-Live03
0.49 × 380
ICMarkets-Live07
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.50 × 4
EGlobal-Cent5
0.52 × 88
ICMarkets-Live09
0.53 × 76
ICMarketsSC-Live24
0.53 × 166
ICMarkets-Live06
0.58 × 19
EGlobal-Cent4
0.59 × 140
TurnkeyFX-Live
0.63 × 8
AxioryAsia-02Live
0.65 × 335
TitanFX-02
0.68 × 152
EGlobal-Classic3
0.73 × 989
144 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.02 16:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 11:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 15:40
Share of trading days is too low
2025.06.24 15:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.24 14:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.24 14:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 14:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MING LazyK_27CCY M4U368
30 USD par mois
10%
0
0
USD
7.1K
USD
14
100%
251
92%
100%
6.96
3.81
USD
10%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.