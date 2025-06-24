SinyallerBölümler
Ahmad Nurdin Tsani

AntFx001

Ahmad Nurdin Tsani
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 96%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
416
Kârla kapanan işlemler:
257 (61.77%)
Zararla kapanan işlemler:
159 (38.22%)
En iyi işlem:
235.79 USD
En kötü işlem:
-100.96 USD
Brüt kâr:
3 761.54 USD (49 674 pips)
Brüt zarar:
-2 639.61 USD (52 028 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (829.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
829.16 USD (8)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
89.45%
Maks. mevduat yükü:
65.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.73
Alış işlemleri:
210 (50.48%)
Satış işlemleri:
206 (49.52%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
2.70 USD
Ortalama kâr:
14.64 USD
Ortalama zarar:
-16.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-195.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.74 USD (3)
Aylık büyüme:
11.97%
Yıllık tahmin:
145.28%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
195.74 USD (10.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.42% (195.74 USD)
Varlığa göre:
29.63% (382.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 210
EURUSD 200
archived 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 230
EURUSD 220
archived 672
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -4.2K
EURUSD 1.9K
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +235.79 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +829.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -195.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
154 daha fazla...
Trading for living. Minimum balance $1000.


Go go profit everyday. 

İnceleme yok
2025.09.22 14:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.09.11 08:25
No swaps are charged
2025.09.11 08:25
No swaps are charged
2025.09.10 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 06:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 08:28
No swaps are charged
2025.07.28 08:28
No swaps are charged
2025.07.28 04:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 08:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.24 08:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.18 09:31 2025.07.18 09:31:40  

I noticed that my signal has been hidden due to previously detected high-risk trading activity. I would like to inform you that I have already adjusted my trading strategy and significantly reduced the risk level. Kindly let me know what further actions are required from my side and when my signal can be visible to the public again. Thank you for your support.

2025.07.15 13:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.15 13:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 15:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.24 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
