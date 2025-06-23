SinyallerBölümler
Zheng Da Chua

Bitcoin AI Trading

Zheng Da Chua
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 69.9 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Axi-US09-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
141 (73.82%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (26.18%)
En iyi işlem:
112.56 USD
En kötü işlem:
-55.55 USD
Brüt kâr:
615.20 USD (4 979 400 pips)
Brüt zarar:
-632.94 USD (5 978 041 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (62.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.40 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
33.89%
Maks. mevduat yükü:
47.11%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
191 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.09 USD
Ortalama kâr:
4.36 USD
Ortalama zarar:
-12.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-82.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.99 USD (4)
Aylık büyüme:
16.18%
Yıllık tahmin:
196.37%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
143.51 USD
Maksimum:
238.73 USD (27.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.63% (238.73 USD)
Varlığa göre:
21.18% (133.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -992K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +112.56 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +62.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US07-Live
25.00 × 2
Trades only Bitcoin, capturing the halving effects for trading opportunities run by AI functions.


Runs 24/7hrs


Please adjust lot size for risk management.

İnceleme yok
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.31 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 11:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.02 18:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 17:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 01:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 07:41
Share of trading days is too low
2025.06.23 07:41
Share of days for 80% of trades is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bitcoin AI Trading
Ayda 69.9 USD
-2%
0
0
USD
751
USD
14
91%
191
73%
34%
0.97
-0.09
USD
28%
1:100
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.