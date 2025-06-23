- Crescita
Trade:
191
Profit Trade:
141 (73.82%)
Loss Trade:
50 (26.18%)
Best Trade:
112.56 USD
Worst Trade:
-55.55 USD
Profitto lordo:
615.20 USD (4 979 400 pips)
Perdita lorda:
-632.94 USD (5 978 041 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (62.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.40 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
33.89%
Massimo carico di deposito:
47.11%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
191 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
4.36 USD
Perdita media:
-12.66 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-82.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.99 USD (4)
Crescita mensile:
16.18%
Previsione annuale:
196.37%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
143.51 USD
Massimale:
238.73 USD (27.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.63% (238.73 USD)
Per equità:
21.18% (133.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-992K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Best Trade: +112.56 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +62.65 USD
Massima perdita consecutiva: -82.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US07-Live
|25.00 × 2
Trades only Bitcoin, capturing the halving effects for trading opportunities run by AI functions.
Runs 24/7hrs
Please adjust lot size for risk management.
Non ci sono recensioni
