Zheng Da Chua

Bitcoin AI Trading

Zheng Da Chua
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 69.9 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
Axi-US09-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
191
Profit Trade:
141 (73.82%)
Loss Trade:
50 (26.18%)
Best Trade:
112.56 USD
Worst Trade:
-55.55 USD
Profitto lordo:
615.20 USD (4 979 400 pips)
Perdita lorda:
-632.94 USD (5 978 041 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (62.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.40 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
33.89%
Massimo carico di deposito:
47.11%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
191 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
4.36 USD
Perdita media:
-12.66 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-82.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.99 USD (4)
Crescita mensile:
16.18%
Previsione annuale:
196.37%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
143.51 USD
Massimale:
238.73 USD (27.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.63% (238.73 USD)
Per equità:
21.18% (133.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -992K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +112.56 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +62.65 USD
Massima perdita consecutiva: -82.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US07-Live
25.00 × 2
Trades only Bitcoin, capturing the halving effects for trading opportunities run by AI functions.


Runs 24/7hrs


Please adjust lot size for risk management.

Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.31 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 14:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 11:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.02 18:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 17:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 01:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 07:41
Share of trading days is too low
2025.06.23 07:41
Share of days for 80% of trades is too low
