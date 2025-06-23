SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Bitcoin AI Trading
Zheng Da Chua

Bitcoin AI Trading

Zheng Da Chua
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 69.9 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
Axi-US09-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
191
Bénéfice trades:
141 (73.82%)
Perte trades:
50 (26.18%)
Meilleure transaction:
112.56 USD
Pire transaction:
-55.55 USD
Bénéfice brut:
615.20 USD (4 979 400 pips)
Perte brute:
-632.94 USD (5 978 041 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (62.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.40 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
33.89%
Charge de dépôt maximale:
47.11%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
191 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.09 USD
Bénéfice moyen:
4.36 USD
Perte moyenne:
-12.66 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-82.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-82.99 USD (4)
Croissance mensuelle:
16.18%
Prévision annuelle:
196.37%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
143.51 USD
Maximal:
238.73 USD (27.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.63% (238.73 USD)
Par fonds propres:
21.18% (133.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -992K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +112.56 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +62.65 USD
Perte consécutive maximale: -82.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US09-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US07-Live
25.00 × 2
Trades only Bitcoin, capturing the halving effects for trading opportunities run by AI functions.


Runs 24/7hrs


Please adjust lot size for risk management.

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Bitcoin AI Trading
69.9 USD par mois
-2%
0
0
USD
751
USD
14
91%
191
73%
34%
0.97
-0.09
USD
28%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.