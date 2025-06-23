- Croissance
Trades:
191
Bénéfice trades:
141 (73.82%)
Perte trades:
50 (26.18%)
Meilleure transaction:
112.56 USD
Pire transaction:
-55.55 USD
Bénéfice brut:
615.20 USD (4 979 400 pips)
Perte brute:
-632.94 USD (5 978 041 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (62.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.40 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
33.89%
Charge de dépôt maximale:
47.11%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
191 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.09 USD
Bénéfice moyen:
4.36 USD
Perte moyenne:
-12.66 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-82.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-82.99 USD (4)
Croissance mensuelle:
16.18%
Prévision annuelle:
196.37%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
143.51 USD
Maximal:
238.73 USD (27.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.63% (238.73 USD)
Par fonds propres:
21.18% (133.79 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-992K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US09-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Axi-US07-Live
|25.00 × 2
Trades only Bitcoin, capturing the halving effects for trading opportunities run by AI functions.
Runs 24/7hrs
Please adjust lot size for risk management.
