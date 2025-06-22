SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PIFForex
Duy Tam Nguyen

PIFForex

Duy Tam Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
FxPro.com-Real08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
84 (62.22%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (37.78%)
En iyi işlem:
86.58 USD
En kötü işlem:
-67.39 USD
Brüt kâr:
1 699.21 USD (39 059 pips)
Brüt zarar:
-1 327.02 USD (21 348 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (149.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.64 USD (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
29.14%
Maks. mevduat yükü:
1.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
67 (49.63%)
Satış işlemleri:
68 (50.37%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
2.76 USD
Ortalama kâr:
20.23 USD
Ortalama zarar:
-26.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-236.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-236.11 USD (5)
Aylık büyüme:
5.40%
Yıllık tahmin:
65.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.19 USD
Maksimum:
515.90 USD (32.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.21% (515.90 USD)
Varlığa göre:
1.97% (101.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 31
EURUSD 26
GOLD 25
USDJPY 24
#USSPX500 8
USDCAD 7
GBPCAD 3
EURJPY 2
NZDUSD 2
USDCHF 2
WTI 1
GBPJPY 1
AUDUSD 1
#USNDAQ100 1
GBPNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 163
EURUSD 69
GOLD 4
USDJPY -81
#USSPX500 121
USDCAD 40
GBPCAD -10
EURJPY 35
NZDUSD 9
USDCHF -1
WTI 6
GBPJPY 6
AUDUSD -16
#USNDAQ100 4
GBPNZD 23
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 2.4K
EURUSD 377
GOLD 489
USDJPY 119
#USSPX500 11K
USDCAD 474
GBPCAD -6
EURJPY 764
NZDUSD 54
USDCHF 7
WTI 581
GBPJPY 427
AUDUSD -89
#USNDAQ100 1.2K
GBPNZD 212
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.58 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +149.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -236.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is Acc 5000 USD 

Timeframe Daily Chart 

Trading PriceAction  By PIFund 

R/W : 1% on 5000USD

Happy Trading

İnceleme yok
2025.08.18 03:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 06:43
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 23:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 04:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 11:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.22 08:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.22 08:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PIFForex
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
5.4K
USD
18
0%
135
62%
29%
1.28
2.76
USD
9%
1:500
