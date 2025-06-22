- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
84 (62.22%)
Loss Trade:
51 (37.78%)
Best Trade:
86.58 USD
Worst Trade:
-67.39 USD
Profitto lordo:
1 699.21 USD (39 059 pips)
Perdita lorda:
-1 327.02 USD (21 348 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (149.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.64 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
29.14%
Massimo carico di deposito:
1.77%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
67 (49.63%)
Short Trade:
68 (50.37%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
2.76 USD
Profitto medio:
20.23 USD
Perdita media:
-26.02 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-236.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-236.11 USD (5)
Crescita mensile:
5.94%
Previsione annuale:
72.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.19 USD
Massimale:
515.90 USD (32.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.21% (515.90 USD)
Per equità:
1.97% (101.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|31
|EURUSD
|26
|GOLD
|25
|USDJPY
|24
|#USSPX500
|8
|USDCAD
|7
|GBPCAD
|3
|EURJPY
|2
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|WTI
|1
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|#USNDAQ100
|1
|GBPNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|163
|EURUSD
|69
|GOLD
|4
|USDJPY
|-81
|#USSPX500
|121
|USDCAD
|40
|GBPCAD
|-10
|EURJPY
|35
|NZDUSD
|9
|USDCHF
|-1
|WTI
|6
|GBPJPY
|6
|AUDUSD
|-16
|#USNDAQ100
|4
|GBPNZD
|23
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.4K
|EURUSD
|377
|GOLD
|489
|USDJPY
|119
|#USSPX500
|11K
|USDCAD
|474
|GBPCAD
|-6
|EURJPY
|764
|NZDUSD
|54
|USDCHF
|7
|WTI
|581
|GBPJPY
|427
|AUDUSD
|-89
|#USNDAQ100
|1.2K
|GBPNZD
|212
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +86.58 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +149.19 USD
Massima perdita consecutiva: -236.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This is Acc 5000 USD
Timeframe Daily Chart
Trading PriceAction By PIFund
R/W : 1% on 5000USD
Happy Trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
18
0%
135
62%
29%
1.28
2.76
USD
USD
9%
1:500