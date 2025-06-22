SegnaliSezioni
Duy Tam Nguyen

PIFForex

Duy Tam Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
FxPro.com-Real08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
84 (62.22%)
Loss Trade:
51 (37.78%)
Best Trade:
86.58 USD
Worst Trade:
-67.39 USD
Profitto lordo:
1 699.21 USD (39 059 pips)
Perdita lorda:
-1 327.02 USD (21 348 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (149.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.64 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
29.14%
Massimo carico di deposito:
1.77%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
67 (49.63%)
Short Trade:
68 (50.37%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
2.76 USD
Profitto medio:
20.23 USD
Perdita media:
-26.02 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-236.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-236.11 USD (5)
Crescita mensile:
5.94%
Previsione annuale:
72.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.19 USD
Massimale:
515.90 USD (32.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.21% (515.90 USD)
Per equità:
1.97% (101.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 31
EURUSD 26
GOLD 25
USDJPY 24
#USSPX500 8
USDCAD 7
GBPCAD 3
EURJPY 2
NZDUSD 2
USDCHF 2
WTI 1
GBPJPY 1
AUDUSD 1
#USNDAQ100 1
GBPNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 163
EURUSD 69
GOLD 4
USDJPY -81
#USSPX500 121
USDCAD 40
GBPCAD -10
EURJPY 35
NZDUSD 9
USDCHF -1
WTI 6
GBPJPY 6
AUDUSD -16
#USNDAQ100 4
GBPNZD 23
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 2.4K
EURUSD 377
GOLD 489
USDJPY 119
#USSPX500 11K
USDCAD 474
GBPCAD -6
EURJPY 764
NZDUSD 54
USDCHF 7
WTI 581
GBPJPY 427
AUDUSD -89
#USNDAQ100 1.2K
GBPNZD 212
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.58 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +149.19 USD
Massima perdita consecutiva: -236.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is Acc 5000 USD 

Timeframe Daily Chart 

Trading PriceAction  By PIFund 

R/W : 1% on 5000USD

Happy Trading

Non ci sono recensioni
2025.08.18 03:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 06:43
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 23:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 04:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 11:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.22 08:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.22 08:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
