Duy Tam Nguyen

PIFForex

Duy Tam Nguyen
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
FxPro.com-Real08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
134
Bénéfice trades:
83 (61.94%)
Perte trades:
51 (38.06%)
Meilleure transaction:
86.58 USD
Pire transaction:
-67.39 USD
Bénéfice brut:
1 623.61 USD (37 163 pips)
Perte brute:
-1 327.02 USD (21 348 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (149.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
202.64 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
29.14%
Charge de dépôt maximale:
1.77%
Dernier trade:
47 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.57
Longs trades:
66 (49.25%)
Courts trades:
68 (50.75%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
2.21 USD
Bénéfice moyen:
19.56 USD
Perte moyenne:
-26.02 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-236.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-236.11 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.45%
Prévision annuelle:
54.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.19 USD
Maximal:
515.90 USD (32.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.21% (515.90 USD)
Par fonds propres:
1.97% (101.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 31
EURUSD 26
USDJPY 24
GOLD 24
#USSPX500 8
USDCAD 7
GBPCAD 3
EURJPY 2
NZDUSD 2
USDCHF 2
WTI 1
GBPJPY 1
AUDUSD 1
#USNDAQ100 1
GBPNZD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 163
EURUSD 69
USDJPY -81
GOLD -72
#USSPX500 121
USDCAD 40
GBPCAD -10
EURJPY 35
NZDUSD 9
USDCHF -1
WTI 6
GBPJPY 6
AUDUSD -16
#USNDAQ100 4
GBPNZD 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2.4K
EURUSD 377
USDJPY 119
GOLD -1.4K
#USSPX500 11K
USDCAD 474
GBPCAD -6
EURJPY 764
NZDUSD 54
USDCHF 7
WTI 581
GBPJPY 427
AUDUSD -89
#USNDAQ100 1.2K
GBPNZD 212
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.58 USD
Pire transaction: -67 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +149.19 USD
Perte consécutive maximale: -236.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This is Acc 5000 USD 

Timeframe Daily Chart 

Trading PriceAction  By PIFund 

R/W : 1% on 5000USD

Happy Trading

Aucun avis
2025.08.18 03:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 06:43
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 23:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 04:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 11:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.22 08:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.22 08:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PIFForex
30 USD par mois
9%
0
0
USD
5.3K
USD
18
0%
134
61%
29%
1.22
2.21
USD
9%
1:500
