- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 261
Kârla kapanan işlemler:
971 (77.00%)
Zararla kapanan işlemler:
290 (23.00%)
En iyi işlem:
1 609.92 USD
En kötü işlem:
-1 560.96 USD
Brüt kâr:
24 915.75 USD (2 613 499 pips)
Brüt zarar:
-17 577.48 USD (1 496 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (171.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 586.60 USD (19)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
82.43%
Maks. mevduat yükü:
91.76%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.01
Alış işlemleri:
626 (49.64%)
Satış işlemleri:
635 (50.36%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
5.82 USD
Ortalama kâr:
25.66 USD
Ortalama zarar:
-60.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-439.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 532.00 USD (7)
Aylık büyüme:
36.82%
Yıllık tahmin:
446.69%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
511.21 USD
Maksimum:
3 650.70 USD (31.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.80% (830.03 USD)
Varlığa göre:
67.19% (1 877.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|993
|USDJPY
|58
|CHFJPY
|58
|US100
|48
|US500
|48
|XAGUSD
|22
|XTIUSD
|17
|XBRUSD
|17
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.9K
|USDJPY
|-260
|CHFJPY
|-421
|US100
|3.8K
|US500
|-753
|XAGUSD
|-2.7K
|XTIUSD
|-994
|XBRUSD
|765
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|166K
|USDJPY
|-35K
|CHFJPY
|-46K
|US100
|1.3M
|US500
|-203K
|XAGUSD
|-14K
|XTIUSD
|-5.1K
|XBRUSD
|3.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 609.92 USD
En kötü işlem: -1 561 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +171.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -439.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
367%
0
0
USD
USD
8.8K
USD
USD
13
98%
1 261
77%
82%
1.41
5.82
USD
USD
67%
1:500