SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / KONTES SEGO CAMPUR
Budi Santoso S Kom

KONTES SEGO CAMPUR

Budi Santoso S Kom
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 367%
FBS-Real-10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 261
Kârla kapanan işlemler:
971 (77.00%)
Zararla kapanan işlemler:
290 (23.00%)
En iyi işlem:
1 609.92 USD
En kötü işlem:
-1 560.96 USD
Brüt kâr:
24 915.75 USD (2 613 499 pips)
Brüt zarar:
-17 577.48 USD (1 496 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (171.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 586.60 USD (19)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
82.43%
Maks. mevduat yükü:
91.76%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.01
Alış işlemleri:
626 (49.64%)
Satış işlemleri:
635 (50.36%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
5.82 USD
Ortalama kâr:
25.66 USD
Ortalama zarar:
-60.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-439.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 532.00 USD (7)
Aylık büyüme:
36.82%
Yıllık tahmin:
446.69%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
511.21 USD
Maksimum:
3 650.70 USD (31.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.80% (830.03 USD)
Varlığa göre:
67.19% (1 877.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 993
USDJPY 58
CHFJPY 58
US100 48
US500 48
XAGUSD 22
XTIUSD 17
XBRUSD 17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.9K
USDJPY -260
CHFJPY -421
US100 3.8K
US500 -753
XAGUSD -2.7K
XTIUSD -994
XBRUSD 765
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 166K
USDJPY -35K
CHFJPY -46K
US100 1.3M
US500 -203K
XAGUSD -14K
XTIUSD -5.1K
XBRUSD 3.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 609.92 USD
En kötü işlem: -1 561 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +171.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -439.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 10
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 8
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
72 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.24 09:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 06:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 12:11
No swaps are charged
2025.09.06 12:11
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.03 02:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 01:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 09:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 08:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KONTES SEGO CAMPUR
Ayda 30 USD
367%
0
0
USD
8.8K
USD
13
98%
1 261
77%
82%
1.41
5.82
USD
67%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.