Signaux / MetaTrader 4 / KONTES SEGO CAMPUR
Budi Santoso S Kom

KONTES SEGO CAMPUR

Budi Santoso S Kom
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 367%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 261
Bénéfice trades:
971 (77.00%)
Perte trades:
290 (23.00%)
Meilleure transaction:
1 609.92 USD
Pire transaction:
-1 560.96 USD
Bénéfice brut:
24 915.75 USD (2 613 499 pips)
Perte brute:
-17 577.48 USD (1 496 001 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (171.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 586.60 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
82.43%
Charge de dépôt maximale:
91.76%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
2.01
Longs trades:
626 (49.64%)
Courts trades:
635 (50.36%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
5.82 USD
Bénéfice moyen:
25.66 USD
Perte moyenne:
-60.61 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-439.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 532.00 USD (7)
Croissance mensuelle:
37.28%
Prévision annuelle:
452.28%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
511.21 USD
Maximal:
3 650.70 USD (31.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.80% (830.03 USD)
Par fonds propres:
67.19% (1 877.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 993
USDJPY 58
CHFJPY 58
US100 48
US500 48
XAGUSD 22
XTIUSD 17
XBRUSD 17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.9K
USDJPY -260
CHFJPY -421
US100 3.8K
US500 -753
XAGUSD -2.7K
XTIUSD -994
XBRUSD 765
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 166K
USDJPY -35K
CHFJPY -46K
US100 1.3M
US500 -203K
XAGUSD -14K
XTIUSD -5.1K
XBRUSD 3.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 609.92 USD
Pire transaction: -1 561 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +171.07 USD
Perte consécutive maximale: -439.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 10
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 8
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
72 plus...
Aucun avis
2025.09.24 09:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 06:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 12:11
No swaps are charged
2025.09.06 12:11
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.03 02:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 01:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 09:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 08:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
