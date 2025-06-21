- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 261
Profit Trade:
971 (77.00%)
Loss Trade:
290 (23.00%)
Best Trade:
1 609.92 USD
Worst Trade:
-1 560.96 USD
Profitto lordo:
24 915.75 USD (2 613 499 pips)
Perdita lorda:
-17 577.48 USD (1 496 001 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (171.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 586.60 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
82.43%
Massimo carico di deposito:
91.76%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.01
Long Trade:
626 (49.64%)
Short Trade:
635 (50.36%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
5.82 USD
Profitto medio:
25.66 USD
Perdita media:
-60.61 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-439.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 532.00 USD (7)
Crescita mensile:
37.28%
Previsione annuale:
452.28%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
511.21 USD
Massimale:
3 650.70 USD (31.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.80% (830.03 USD)
Per equità:
67.19% (1 877.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|993
|USDJPY
|58
|CHFJPY
|58
|US100
|48
|US500
|48
|XAGUSD
|22
|XTIUSD
|17
|XBRUSD
|17
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.9K
|USDJPY
|-260
|CHFJPY
|-421
|US100
|3.8K
|US500
|-753
|XAGUSD
|-2.7K
|XTIUSD
|-994
|XBRUSD
|765
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|166K
|USDJPY
|-35K
|CHFJPY
|-46K
|US100
|1.3M
|US500
|-203K
|XAGUSD
|-14K
|XTIUSD
|-5.1K
|XBRUSD
|3.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 609.92 USD
Worst Trade: -1 561 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +171.07 USD
Massima perdita consecutiva: -439.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
