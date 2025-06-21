SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / KONTES SEGO CAMPUR
Budi Santoso S Kom

KONTES SEGO CAMPUR

Budi Santoso S Kom
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 367%
FBS-Real-10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 261
Profit Trade:
971 (77.00%)
Loss Trade:
290 (23.00%)
Best Trade:
1 609.92 USD
Worst Trade:
-1 560.96 USD
Profitto lordo:
24 915.75 USD (2 613 499 pips)
Perdita lorda:
-17 577.48 USD (1 496 001 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (171.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 586.60 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
82.43%
Massimo carico di deposito:
91.76%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.01
Long Trade:
626 (49.64%)
Short Trade:
635 (50.36%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
5.82 USD
Profitto medio:
25.66 USD
Perdita media:
-60.61 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-439.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 532.00 USD (7)
Crescita mensile:
37.28%
Previsione annuale:
452.28%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
511.21 USD
Massimale:
3 650.70 USD (31.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.80% (830.03 USD)
Per equità:
67.19% (1 877.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 993
USDJPY 58
CHFJPY 58
US100 48
US500 48
XAGUSD 22
XTIUSD 17
XBRUSD 17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.9K
USDJPY -260
CHFJPY -421
US100 3.8K
US500 -753
XAGUSD -2.7K
XTIUSD -994
XBRUSD 765
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 166K
USDJPY -35K
CHFJPY -46K
US100 1.3M
US500 -203K
XAGUSD -14K
XTIUSD -5.1K
XBRUSD 3.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 609.92 USD
Worst Trade: -1 561 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +171.07 USD
Massima perdita consecutiva: -439.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 10
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 8
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
72 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 09:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 06:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 12:11
No swaps are charged
2025.09.06 12:11
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.03 02:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 01:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 09:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 08:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KONTES SEGO CAMPUR
30USD al mese
367%
0
0
USD
8.8K
USD
13
98%
1 261
77%
82%
1.41
5.82
USD
67%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.