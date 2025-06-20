- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
176 (93.61%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (6.38%)
En iyi işlem:
5.46 EUR
En kötü işlem:
-14.54 EUR
Brüt kâr:
102.69 EUR (142 027 pips)
Brüt zarar:
-27.67 EUR (29 574 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
98 (67.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
67.80 EUR (98)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
69.33%
Maks. mevduat yükü:
18.16%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
82 (43.62%)
Satış işlemleri:
106 (56.38%)
Kâr faktörü:
3.71
Beklenen getiri:
0.40 EUR
Ortalama kâr:
0.58 EUR
Ortalama zarar:
-2.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3.69 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-22.21 EUR (2)
Aylık büyüme:
-3.15%
Yıllık tahmin:
-38.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
24.03 EUR (1.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.50% (24.03 EUR)
Varlığa göre:
39.37% (49.55 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|27
|BTCUSD
|21
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|14
|AUDUSD
|13
|USDCHF
|11
|XRPUSD
|10
|GBPAUD
|7
|USDJPY
|7
|BCHUSD
|6
|LTCUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|AUDNZD
|4
|AUDCHF
|4
|EURJPY
|3
|CADJPY
|3
|GBPJPY
|3
|EURAUD
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|CADCHF
|2
|GBPCAD
|2
|GBPCHF
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|2
|TONUSD
|1
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|9
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|-8
|AUDUSD
|10
|USDCHF
|8
|XRPUSD
|4
|GBPAUD
|5
|USDJPY
|7
|BCHUSD
|2
|LTCUSD
|1
|AUDCAD
|4
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|2
|EURJPY
|3
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURAUD
|2
|EURNZD
|4
|USDCAD
|1
|CADCHF
|3
|GBPCAD
|2
|GBPCHF
|-6
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|7
|GBPNZD
|3
|TONUSD
|0
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|9K
|BTCUSD
|66K
|EURUSD
|775
|GBPUSD
|-864
|AUDUSD
|1K
|USDCHF
|616
|XRPUSD
|8.5K
|GBPAUD
|748
|USDJPY
|1.1K
|BCHUSD
|20K
|LTCUSD
|1.3K
|AUDCAD
|609
|AUDJPY
|298
|AUDNZD
|233
|AUDCHF
|151
|EURJPY
|406
|CADJPY
|187
|GBPJPY
|212
|EURAUD
|240
|EURNZD
|762
|USDCAD
|118
|CADCHF
|228
|GBPCAD
|319
|GBPCHF
|-496
|NZDUSD
|131
|EURGBP
|537
|GBPNZD
|528
|TONUSD
|-543
|EURCAD
|118
|CHFJPY
|254
|NZDCHF
|59
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.46 EUR
En kötü işlem: -15 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 98
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +67.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.69 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 16
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.04 × 26
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.06 × 123
|
ICMarkets-Live02
|0.06 × 16
|
EurotradeSA-Live01
|0.15 × 241
İnceleme yok