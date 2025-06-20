SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Emrecorn holdings ltd
Mrenaldy Deralvin

Emrecorn holdings ltd

Mrenaldy Deralvin
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 30%
FBS-Real-10
1:1000
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
176 (93.61%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (6.38%)
En iyi işlem:
5.46 EUR
En kötü işlem:
-14.54 EUR
Brüt kâr:
102.69 EUR (142 027 pips)
Brüt zarar:
-27.67 EUR (29 574 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
98 (67.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
67.80 EUR (98)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
69.33%
Maks. mevduat yükü:
18.16%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
82 (43.62%)
Satış işlemleri:
106 (56.38%)
Kâr faktörü:
3.71
Beklenen getiri:
0.40 EUR
Ortalama kâr:
0.58 EUR
Ortalama zarar:
-2.31 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3.69 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-22.21 EUR (2)
Aylık büyüme:
-3.15%
Yıllık tahmin:
-38.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
24.03 EUR (1.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.50% (24.03 EUR)
Varlığa göre:
39.37% (49.55 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 27
BTCUSD 21
EURUSD 16
GBPUSD 14
AUDUSD 13
USDCHF 11
XRPUSD 10
GBPAUD 7
USDJPY 7
BCHUSD 6
LTCUSD 6
AUDCAD 6
AUDJPY 5
AUDNZD 4
AUDCHF 4
EURJPY 3
CADJPY 3
GBPJPY 3
EURAUD 2
EURNZD 2
USDCAD 2
CADCHF 2
GBPCAD 2
GBPCHF 2
NZDUSD 2
EURGBP 2
GBPNZD 2
TONUSD 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 9
BTCUSD 5
EURUSD 8
GBPUSD -8
AUDUSD 10
USDCHF 8
XRPUSD 4
GBPAUD 5
USDJPY 7
BCHUSD 2
LTCUSD 1
AUDCAD 4
AUDJPY 2
AUDNZD 1
AUDCHF 2
EURJPY 3
CADJPY 1
GBPJPY 1
EURAUD 2
EURNZD 4
USDCAD 1
CADCHF 3
GBPCAD 2
GBPCHF -6
NZDUSD 1
EURGBP 7
GBPNZD 3
TONUSD 0
EURCAD 1
CHFJPY 2
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 9K
BTCUSD 66K
EURUSD 775
GBPUSD -864
AUDUSD 1K
USDCHF 616
XRPUSD 8.5K
GBPAUD 748
USDJPY 1.1K
BCHUSD 20K
LTCUSD 1.3K
AUDCAD 609
AUDJPY 298
AUDNZD 233
AUDCHF 151
EURJPY 406
CADJPY 187
GBPJPY 212
EURAUD 240
EURNZD 762
USDCAD 118
CADCHF 228
GBPCAD 319
GBPCHF -496
NZDUSD 131
EURGBP 537
GBPNZD 528
TONUSD -543
EURCAD 118
CHFJPY 254
NZDCHF 59
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.46 EUR
En kötü işlem: -15 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 98
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +67.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.69 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real7
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 2
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 16
Maxco-Demo
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.04 × 26
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 123
ICMarkets-Live02
0.06 × 16
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
168 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.27 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.27 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 23:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 08:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 06:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 13:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 03:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
