SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Emrecorn holdings ltd
Mrenaldy Deralvin

Emrecorn holdings ltd

Mrenaldy Deralvin
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
155
Bénéfice trades:
150 (96.77%)
Perte trades:
5 (3.23%)
Meilleure transaction:
5.46 EUR
Pire transaction:
-14.54 EUR
Bénéfice brut:
96.00 EUR (103 141 pips)
Perte brute:
-23.61 EUR (4 506 pips)
Gains consécutifs maximales:
98 (67.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
67.80 EUR (98)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
70.87%
Charge de dépôt maximale:
18.16%
Dernier trade:
29 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.26
Longs trades:
73 (47.10%)
Courts trades:
82 (52.90%)
Facteur de profit:
4.07
Rendement attendu:
0.47 EUR
Bénéfice moyen:
0.64 EUR
Perte moyenne:
-4.72 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-22.21 EUR)
Perte consécutive maximale:
-22.21 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-10.08%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
22.21 EUR (1.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.11% (22.21 EUR)
Par fonds propres:
39.37% (49.55 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 16
GBPUSD 14
ETHUSD 13
AUDUSD 13
USDCHF 11
BTCUSD 8
GBPAUD 7
USDJPY 7
BCHUSD 6
AUDCAD 6
AUDJPY 5
XRPUSD 5
LTCUSD 5
AUDNZD 4
AUDCHF 4
EURJPY 3
CADJPY 3
GBPJPY 3
EURAUD 2
EURNZD 2
USDCAD 2
CADCHF 2
GBPCAD 2
GBPCHF 2
NZDUSD 2
EURGBP 2
GBPNZD 2
TONUSD 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 8
GBPUSD -8
ETHUSD 7
AUDUSD 10
USDCHF 8
BTCUSD 6
GBPAUD 5
USDJPY 7
BCHUSD 2
AUDCAD 4
AUDJPY 2
XRPUSD 3
LTCUSD 1
AUDNZD 1
AUDCHF 2
EURJPY 3
CADJPY 1
GBPJPY 1
EURAUD 2
EURNZD 4
USDCAD 1
CADCHF 3
GBPCAD 2
GBPCHF -6
NZDUSD 1
EURGBP 7
GBPNZD 3
TONUSD 0
EURCAD 1
CHFJPY 2
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 775
GBPUSD -864
ETHUSD 6.7K
AUDUSD 1K
USDCHF 616
BTCUSD 57K
GBPAUD 748
USDJPY 1.1K
BCHUSD 20K
AUDCAD 609
AUDJPY 298
XRPUSD 6K
LTCUSD 1K
AUDNZD 233
AUDCHF 151
EURJPY 406
CADJPY 187
GBPJPY 212
EURAUD 240
EURNZD 762
USDCAD 118
CADCHF 228
GBPCAD 319
GBPCHF -496
NZDUSD 131
EURGBP 537
GBPNZD 528
TONUSD -543
EURCAD 118
CHFJPY 254
NZDCHF 59
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.46 EUR
Pire transaction: -15 EUR
Gains consécutifs maximales: 98
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +67.80 EUR
Perte consécutive maximale: -22.21 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real7
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 2
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 16
Maxco-Demo
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.04 × 26
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 123
ICMarkets-Live02
0.06 × 16
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
168 plus...
Aucun avis
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 23:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 08:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 06:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 13:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 03:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Emrecorn holdings ltd
30 USD par mois
29%
0
0
USD
0
EUR
10
0%
155
96%
71%
4.06
0.47
EUR
39%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.